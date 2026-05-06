Budapest: Así es la casa de la Final de la Champions League

La espera está por terminar y tras un año de espera finalmente la nación de Hungría recibirá una nueva celebración de la UEFA, ahora ni más ni menos que la Gran Final de la Champions League, la cual está a solo un juego de conocer a sus dos protagonistas que darán color a la grada del histórico Puskás Aréna.

Puskás Aréna de Budapest | UEFA

¿Cuál es la historia del Puskás Aréna?

El histórico estadio llamado así en honor a la leyenda del balompié mundial, Ferenc Puskás, es uno de los recintos deportivos más emblemáticos del viejo continente, pues no sólo albergará la final de la Champions en el 2026, sino que ya ha sido sede de eventos como: Supercopa de la UEFA 2020, partidos de la Eurocopa 2020 y la final de la UEFA Europa League 2023.

A diferencia de otros estadios en Europa y en el mundo, el Puskás Aréna es uno de los pocos recintos que solamente reciben como equipo local a su nación, pues el único equipo local es la Selección de Hungría, la cual recibe sus juegos amistosos y de Clasificación ahí.

Puskas Arena, Budapest | AP

El recinto con una capacidad de 67,000 personas está ubicado en el distrito 14 (Zugló) de Budapest, siendo inaugurado en el 2019 con un duelo entre la Selección de Uruguay y de Hungría el 15 de noviembre, mismo que terminó en un 1-2 en favor de los visitantes.

La última vez que una final de Europa se celebró en el Puskás Aréna, fue el 31 de mayo del 2023, la cual reunió al Sevilla y a la Roma, en un duelo que terminó en un empate a un gol en el tiempo regular, pero que en la tanda de penales fue dominada por el equipo de LaLiga.

Jugadores de Arsenal celebran en Champions League en el partido contra Atlético de Madrid | AP

Arsenal y …

A solo dos semanas de disputarse la final del torneo más importante del mundo a nivel de clubes uno de los dos principales protagonistas está listo. El Arsenal de Mikel Arteta logró superar cada una de las etapas de la competencia hasta eliminar al Atlético de Madrid en las Semifinales con un global de 2-1.

Por otro lado, Bayern Múnich y París Saint-Germain están a la espera de su segundo duelo, el cual tendrá que superar un techo muy alto, luego de que ambos equipos regalaron en el partido de Ida una de las mejores exhibiciones de futbol en la Champions League, dejando para la vuelta un marcador de 5-4.