Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain: ¿Dónde y cuándo ver la Semifinal de Champions League?

El Bayern Munich recibirá al Paris Saint Germain en un emocionante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 6 de mayo de 2026 a las 13:00 horas en el Allianz Arena. Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos de los equipos más poderosos del fútbol europeo en el escenario de la máxima competición continental.

El Bayern Munich llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los bávaros empataron 3:3 contra el FC Heidenheim (02.05.2026) en la Bundesliga, cayeron 5:4 ante el propio Paris Saint Germain (28.04.2026) en Champions League, y lograron victorias consecutivas contra Mainz 05 por 3:4 (25.04.2026), Bayer Leverkusen por 0:2 en la Copa de Alemania (22.04.2026) y VfB Stuttgart por 4:2 (19.04.2026). Por su parte, el Paris Saint Germain presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los parisinos empataron 2:2 contra Lorient (02.05.2026) en la Liga 1, vencieron 5:4 al Bayern Munich (28.04.2026) en Champions League, ganaron 0:3 al Angers (25.04.2026) y 3:0 al Nantes (22.04.2026) en la Liga 1, y perdieron 1:2 ante Lyon (19.04.2026) también en la competición doméstica.

Bayern Múnich tras eliminar al Real Madrid en Champions I AP

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio en sus enfrentamientos. En su último duelo, disputado el 28 de abril de 2026 por la Champions League, el Paris Saint Germain se impuso por 5:4 al Bayern Munich. Anteriormente, en noviembre de 2025, el Bayern venció 2:1 al PSG también en Champions League. En julio de 2025, los parisinos ganaron 2:0 en el Mundial de Clubes de la FIFA. En noviembre de 2024, el Bayern se impuso por 1:0 en Champions League, y en marzo de 2023, los bávaros vencieron 2:0 también en la máxima competición europea. Este historial muestra la intensidad de la rivalidad entre ambos clubes, que se han enfrentado regularmente en competiciones de alto nivel en los últimos años.

El Bayern Munich cuenta con Aleksandar Pavlovic como su jugador más destacado para este encuentro. El mediocampista se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema táctico del equipo bávaro, aportando equilibrio y creatividad en la zona media del campo. Su capacidad para distribuir el juego y su visión táctica serán cruciales para contrarrestar el poderío ofensivo del PSG. Por parte del Paris Saint Germain, Bradley Barcola emerge como la figura a seguir. El joven delantero francés ha demostrado un gran nivel en los últimos partidos, convirtiéndose en una amenaza constante para las defensas rivales gracias a su velocidad y definición. Su actuación será determinante para las aspiraciones del equipo parisino en el Allianz Arena.

Ousmane Dembélé en celebración en el partido de PSG contra Bayern Munich en Champions League | AP

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