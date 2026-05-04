¡May the 4th be with you! Así celebraron los equipos deportivos el Día de Star Wars

La Guerra de las Galaxias -o Star Wars- es una de las franquicias cinematográficas más grandes de todos los tiempos. Todo el mundo conoce el ascenso de Luke Skywalker; la caída al lado oscuro de Anakin para a la postre convertirse en Darth Vader; la mística detrás de la fuerza.

La mente de George Lucas entregó no solo una franquicia, sino que también un hito cultural y hasta deportivo. Con motivo del "May the 4th be with you", muchos equipos y franquicias se sumaron a la celebración.

The Mandalorian durante el partido de los Baltimore Orioles y los New York Yankees en la MLB | AP

¿Qué es el May the 4th be with you?

La celebración de la Guerra de las Galaxias nació hace unos años, para ser exactos, en 2011. Sin embargo, el término viene de hace décadas, con un contexto político extremadamente fuerte.

El 4 de mayo de 1979, el periódico británico London Evening News publicó un artículo en referencia a la primera ministra Margaret Thatcher, a quien el Partido Conservador del Reino Unido felicitó por su recién adquirido puesto. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", fue la felicitación.

La celebración de Star Wars durante el partido de los Baltimore Orioles y los New York Yankees en la MLB | AP

Desde entonces, esta fecha se ha convertido en motivo de convenciones, eventos especiales y celebración. Todo por el juego de palabras "May the 4th be with you", que suena como la emblemática frase de la franquicia, "May the Force be with you" (Que la Fuerza te acompañe).

En la Liga MX, Pachuca desafió al Diablo Galáctico

En el futbol mexicano, solo Pachuca se sumó a la tendencia, con un video similar a la presentación de todas las películas de Star Wars para narrar un breve resumen de cada episodio. En el caso de los Tuzos, relataron su visita a la casa del Diablo Galáctico, al cual vencieron gracias a "una descarga de ennergía" (en referencia a Enner Valencia).

"Pero la guerra aún no está ganada. Mientras las naves regresan a la base, el equipo se prepara para el asalto final que tendrá lugar en pocos días. Con el orgullo de su pueblo como escudo y la fe como guía, los Tuzos se disponen a dar el golpe definitivo para restaurar el orden y dar un paso más por el tan ansiado trofeo de la Galaxia MX", se lee.

🌌 | #MayThe4thBeWithYou



Episodio MX: Las legiones blanquiazules despliegan un ofensiva implacable. 🚀 pic.twitter.com/T08hJ1viRF — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 4, 2026

Así celebraron los equipos deportivos a Star Wars

En México, los Diablos Rojos del México han adoptado ya la tradición de cada 4 de mayo hacer un partido con motivo de Star Wars, para el cual además sacan un uniforme especial. Este 2026 no fue la excepción y para el juego ante Guerreros de Oaxaca sacaron una línea de ropa inspirada en The Mandalorian, cuya película se estrenará el próximo 21 de mayo.

Un aficionado de los Diablos Rojos como integrante de la Alianza Rebelde | IMAGO 7

En Estados Unidos, la MLB se sumó a las celebraciones con varias publicaciones en sus redes sociales, en las cuales también los Chicago White Sox también publicaron algo con el popular universo de George Lucas. Mientras que en el partido de los Baltimore Orioles y los New York Yankees, los Stormtroppers y The Mandalorian se robaron las cámaras en el diamante.

En la NBA, los Chicago Bulls presumieron a su mascota con un sable láser rojo, utilizado por los Sith en el universo de Star Wars. Mientras que en la NFL, equipos como los New York Giants, los Dallas Cowboys y los Pittsburgh Steelers publicaron mensajes de "May the 4th be with you".

May the 4th be with you, Bulls Nation. pic.twitter.com/1PFiRq88p3 — Chicago Bulls (@chicagobulls) May 4, 2026

Por otra parte, a nivel de futbol, la Selección de España, Real Betis y Atlético de Madrid se sumaron a la tendencia; en el caso de los Colchoneros, hicieron referencia al Episodio IV: Una nueva esperanza, con motivo de su partido contra Arsenal en la vuelta en las Semifinales de la Champions League. Mientras que los béticos se apegaron al Mandalorian, pero en lugar de Grogu incluyeron a su mascota Palmín.

Por último, Bayern Munich, que también busca su boleto a la Final de la Champions League, hizo una publicación con Vincent Kompany, Harry Kane y otras figuras. "The force is strong with this one", escribió el conjunto bávaro, que debe remontar contra PSG.