David Camacho, niño mexicano con coeficiente más alto que Einstein, sorprende y rechaza ser “genio”

Con apenas 10 años, David Camacho Flores se ha convertido en uno de los niños más destacados por su capacidad intelectual en México. Originario de Querétaro, su coeficiente intelectual alcanza los 162 puntos, cifra superior al estimado de Albert Einstein y Stephen Hawking. A pesar de ello, el menor tiene clara su postura sobre cómo lo perciben: “Los genios ya están en la tumba. Yo tengo 10 años y apenas estoy empezando”.

Lejos de identificarse con esa etiqueta, el menor ha adoptado el nombre de David da Vinci, inspirado en Leonardo da Vinci, figura que conoció desde el kínder y que marcó su interés por combinar distintas disciplinas como la ciencia, el arte y la ingeniería.

Actualmente, David estudia en una escuela internacional en línea, modalidad que le permite avanzar de acuerdo con su ritmo de aprendizaje, el cual es más rápido que el de otros niños de su edad. Fue durante la pandemia de covid-19 cuando su madre, Claudia Flores, detectó esta diferencia al observar su desempeño en clases virtuales.

David domina cuatro idiomas y actualmente aprende tres más, lo que resalta su rápido aprendizaje./ RS

¿Quién es David da Vinci y qué lo hace diferente?

Además de su alto coeficiente intelectual, David domina cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán, y se encuentra aprendiendo ruso, portugués e italiano. También ha tenido la oportunidad de participar en un programa de entrenamiento en la NASA, en Houston, donde vivió experiencias como simulaciones de vuelo y condiciones de gravedad cero.

El menor también se encuentra en proceso de publicar su primer libro, ofrece conferencias en universidades y desarrolla una aplicación llamada Macayos, enfocada en enseñar a niños a gestionar sus emociones mediante inteligencia artificial, la cual se espera esté disponible en 2026.

A pesar de su inteligencia, rechaza el término “genio” y busca construir su propio camino./ RS

¿Por qué no le gusta que lo llamen genio?

David ha dejado claro que no se siente cómodo con las comparaciones. “No me gusta mucho que me comparen. Yo tengo 10 años y apenas estoy empezando”, ha señalado, insistiendo en que su historia apenas comienza.

También ha explicado que existen muchas ideas equivocadas sobre las personas con altas capacidades. “Mucha gente piensa que debemos saber todo, pero no somos adivinos. No significa que tengamos todas las respuestas del universo”.

El niño también ha enfrentado situaciones complicadas, como el bullying en la escuela. “Los otros niños no entendían por qué alguien que acababa de entrar a la escuela podía saber más cosas. Su manera de reflejarlo era haciéndome bullying”, relató.

Su caso también pone sobre la mesa una realidad en el país: se estima que en México podría haber hasta un millón de niños superdotados, pero la mayoría no han sido identificados y hasta 93% han sido mal diagnosticados, en muchos casos confundidos con trastornos como el TDAH o autismo.