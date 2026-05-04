¿Se va el Jefe Tribal? Roman Reigns podría abandonar WWE tras desacuerdos con TKO

Vaya 2026 ha vivido WWE; entre la mala planeación en el Road to Wrestlemania, la reciente ola de despidos y las distintas polémicas que envuelven TKO, la empresa de wrestling se ha metido en una infinidad de problemas que incluso los ha hecho bajas de audiencia con el paso de los meses.

La más reciente de estas polémicas viene de un lugar completamente inesperado: 'La Isla de la Relevancia'. Roman Reigns apunta a dejar WWE, pero no debido a un despido como el reciente a alguno de los talentos que se han marchado, esto se debería a diferencias importantes con los altos mandos y el manejo que le quieren dar al campeón mundial pesado.

Roman Reigns cerró WrestleMania coronándose como el ganador absoluto | wwe.com

¿No más Jefe Tribal?

Después de haber ganado el campeonato mundial pesado en WrestleMania 42, Roman Reigns dejó en claro que el ser part timer (luchador a tiempo parcial) se había terminado; sin embargo, este primer fin de semana de mayo, el OTC ha sido removido de todas sus apariciones en el mes de junio.

Y eso no es todo, pues el hecho de ser removido, viene precedido de algunos problemas que Reigns tiene con TKO, pues dicha empresa no está de acuerdo con lo que Roman cobra por pocas apariciones, decidiendo recortar costos, lo cual enseguida ha molestado al actual campeón.

Roman Reigns entrando a WrestleMania 41 | wwe.com

Los problemas continúan con todo esto, ya que algunos rumores apuntan a que el Jefe Tribal está en tal desacuerdo que pensaría en abandonar la empresa, o bien, que la misma TKO considere dejarlo fuera debido a todos los inconvenientes que se se están suscitando.

La rivalidad actual ante Jacob Fatu

Aunque para junio Roman Reigns ya no está anunciado, de momento sigue con la agenda llena para los shows que restan en el mes de mayo, pues tan solo este próximo 9 de mayo defenderá su título ante su primo Jacob Fatu, con la firma de contrato para ese combate próxima a llevarse a cabo este lunes en Monday Night Raw.

Y es de aquí donde se desprende otro tema, pues que Jacob gane el cinturón no es un plan para nada lejano de la realidad, pues él sí está anunciado para los eventos que se van a realizar en el mes de junio.

Roman y Jacob firmarán contrato este lunes 4 de mayo en Raw | wwe.com