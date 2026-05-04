¡Se renuevan! Green Bay hace modificaciones en la posición de quarterback

Los Packers han movido sus piezas en el tablero de mariscales de campo. Este lunes, el gerente general Brian Gutekunst anunció oficialmente la contratación del veterano Tyrod Taylor, quien llega para asumir el rol de suplente principal de Jordan Love para la temporada 2026 de la NFL.

Como movimiento correspondiente, la organización decidió liberar a Desmond Ridder, quien apenas se había unido al equipo a finales de 2025.

La llegada de Taylor de 36 años, responde a la necesidad de contar con un "seguro de vida" probado, especialmente tras la partida de Malik Willis a los Miami Dolphins en la agencia libre.

Desmond Ridder se repone para liderar a Falcons al triunfo | AP

Con 100 juegos en su historial y 62 titularidades en ocho equipos previos, Tyrod aporta una estabilidad que los Packers valoran ante las ausencias que Love ha tenido por lesión en las últimas dos campañas.

Taylor es el único quarterback en la historia de la NFL con más de 10,000 yardas por aire, 2,000 por tierra, 70 TDs de pase y 20 de carrera, manteniendo menos de 35 intercepciones. El veterano portará el número 6 en los dorsales de Green Bay.

Jordan Love | AP

El fin de la breve etapa de Ridder

Por su parte, el experimento con Desmond Ridder llegó a su fin sin que el exjugador de los Falcons pudiera debutar oficialmente con el equipo. A pesar de su experiencia previa como titular en Atlanta.

Green Bay optó por mantener en el roster a opciones más jóvenes como Kyle McCord (quien ahora usará el número 18) y al novato no reclutado Kyron Drones para competir por el tercer puesto en la profundidad.