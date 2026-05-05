Si procede apelación, ¿cómo hará Pumas el reembolso de los boletos del partido contra América?

El Clausura 2026 está en vilo. Los penales sancionados y las expulsiones no realizadas en los partidos de ida de los Cuartos de Final quedaron opacados por la polémica que se presentó en el partido de América ante Pumas. Las Águilas se equivocaron al momento de realizar un cambio por el ingreso de Thiago Espinosa, y aunque hay evidencia que respalda que hubo alineación indebida, por ahora el club universitario no ha confirmado si metió la protesta.

En caso de que el conjunto de la UNAM presente una queja formal y que la Liga MX considere que procede, será un parteaguas y un momento histórico para el futbol mexicano. No obstante, aunque una resolución favorable les dará el pase automático a Semifinales, los universitarios se enfrentarán a un problema con sus aficionados: reembolsar los boletos vendidos para el partido de vuelta.

Protocolo de inicio del partido de Ida entre Pumas y América | Imago7

Este lunes 4 de mayo, Pumas anunció por medio de redes sociales que estaban agotadas todas las localidades para el compromiso en el Estadio Olímpico Universitario el próximo domingo 10 de mayo. Sin embargo, si la protesta de los felinos procede, entonces el partido no se llevará a cabo y el club, junto con la boletera Ticketmaster, tendrán que devolver el dinero a los aficionados.

¿Cómo serán los reembolsos del partido entre Pumas y América?

Por ahora se desconoce cuál será la resolución de la Comisión Disciplinaria, por lo que como tal el club universitario no ha anunciado un procedimiento de reembolso. No obstante, se espera que el mismo se gestionado únicamente por medio de la boletera, que sería la encargada de reintegrar en su totalidad (costo de entrada y cargos por servicio) el dinero pagado a los aficionados.

Pumas y América empatan 3-3, en la Ida de Cuartos. l IMAGO7

En su apartado de 'Política de reembolso y cancelación', Ticketmaster señala que solo se reembolsarán boletos "en caso de que se cancele el evento para el cual adquirió los boletos". Añade que en caso de compra en taquilla y Centros Ticketmaster, la devolució se hará al momento de presentar el boleto en el lugar en el que fue adquirido, mientras no presente alteraciones, a partir de las 48 horas siguientes al aviso correspondiente.

"Para compras de Boleto Digital tu reembolso se hará de forma directa.El reembolso se llevará a cabo, por el valor nominal del boleto más los cargos por servicio y envío durante los 30 días siguientes a la cancelación del evento, además aplicarán las instrucciones establecidas por las instituciones bancarias en las compras efectuadas con tarjetas bancarias", señala la empresa.

Goyo en el partido de Pumas contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuánto dinero perdería Pumas en caso de cancelar el juego en CU?