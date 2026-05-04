¿Se pierde la Liguilla? América da parte médico de Sebastián Cáceres

La Liguilla peligra para Sebastián Cáceres. En el partido de Ida de Cuartos de Final entre América y Pumas en el Estadio Banorte, el defensa central de las Águilas salió luego de un golpe en la cara. Tras no poder seguir en el encuentro y luego de los estudios realizados, el zaguero ya tiene un diagnóstico, el cual no es alentador pues podría perderse el juego de Vuelta de la eliminatoria ante Universidad Nacional.

Al minuto 61 del juego de Ida entre las Águilas y los Felinos, el defensor americanista tuvo que salir por lesión. Luego de disputar una pelota dividida con Álvaro Angulo, fue el charrúa el que se llevó la peor parte, pues recibió un impacto en el rostro que no solo lo obligó a salir del partido, sino que también encendió el protocolo de conmoción. Ante esto, Cáceres fue inmediatamente trasladado a un hospital al sur de la Ciudad de México.

Sebastián Cáceres, jugador de América | IMAGO7

Luego de haber estado internado durante la noche y de realizarle los estudios correspondientes, ya hay un parte médico. Mediante un comunicado, América dio a conocer que Sebastián Cáceres sufrió una fractura en el arco cigomático y un trauma ocular. Ante esto, las alarmas se encendieron más que nunca en Coapa, pues no es el único lesionado en la zona defensiva.

"El Club América informa que Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular. Nuestro jugador recibió el tratamiento indicado por médicos de tres especialidades que realizaron una valoración integral. Su recuperación será de acuerdo a evolución", se dijo en el comunicado.

Aunque se manejó la posibilidad de que Sebastián Cáceres pudiera jugar con algún tipo de máscara protectora en el partido de Vuelta, este diagnóstico complica esa alternativa. Incluso, al haberse activado el protocolo de conmoción durante el juego, reglamentariamente llegaría justo al duelo de Vuelta.

Sebastián Cáceres, jugador de América | IMAGO7

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO SOBRE EL PROTOCOLO DE CONMOCIÓN?

En el Artículo 8 del reglamento vigente se establece que el regreso a entrenamientos y partidos solo podrá realizarse después de al menos siete días desde el incidente y siempre que el futbolista no presente síntomas relacionados con la lesión. Este plazo se contabiliza a partir del inicio del encuentro en el que ocurrió el golpe.

El protocolo establece una serie de fases obligatorias para la rehabilitación, cada una con una duración estimada de uno a dos días antes de avanzar a la siguiente. El proceso inició con reposo sin actividad física durante 24 a 48 horas. Posteriormente, el jugador pasó a ejercicios aeróbicos ligeros, trabajo específico de recuperación y simulaciones de entrenamiento sin contacto. En la etapa final está autorizada la práctica con contacto completo y el eventual regreso a la competencia.

El seguimiento médico también funge como un requisito central durante todo el proceso. En el reglamento se señala que debe realizarse una evaluación clínica diaria para determinar si el jugador se encuentra en condiciones de retomar la actividad física de contacto. En caso de que reaparecieran síntomas, el protocolo ordena detener la actividad y establecer un periodo de descanso mínimo de 24 horas bajo supervisión médica.

Sebastián Cáceres con el América en CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT

Además, los clubes tienen la obligación de documentar todo el procedimiento. El reglamento indica que se debe registrar un informe del médico del equipo, un certificado de alta emitido por un especialista externo y evidencia del cumplimiento de cada fase de rehabilitación. Estos documentos se integraron en el sistema correspondiente como parte del control del protocolo.