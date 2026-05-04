¿Cuánto dinero perdería Pumas en caso de ganar la eliminatoria ante América en la mesa?

El futbol mexicano vive uno de los momentos más polémicos en el Clausura 2026, todo por la supuesta alineación indebida del América ante Pumas en los Cuartos de Final de Ida. En las últimas horas circuló un fragmento del reglamento de la Federación Mexicana de Futbol, en el que se lee que "en caso de incurrir en una alineación indebida durante la Fase Final, el equipo perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase."

Es por eso que los rumores crecieron sobre una posible eliminación de las Águilas de la Liguilla y, aunque no hay nada oficial, Universidad Nacional no tendría una ventaja del todo. El equipo de Efraín Juárez lograría la clasificación a Semifinales, sin embargo, la institución perdería una gran cantidad de dinero en caso de cancelarse el juego de Vuelta.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

¿Cuánto dinero perdería Pumas en caso de cancelar el juego en CU?

Hace unas horas se anunció que el boletaje para el partido entre Pumas y América, sin embargo, en caso de que las Águilas pierdan el partido en la mesa, Universidad Nacional tendría que regresar todo el dinero.

En un conteo rápido -con un promedio referente a los precios de los boletos- el total de la venta dio 34 millones 800 mil pesos, es decir, casi dos millones de dólares. Dicha cantidad es solo del boletaje, pues dentro del Estadio Olímpico se perderá más dinero por la venta de otros productos.

Luis Enrique Santander, en el América vs Pumas | IMAGO7

¿Por qué protestará Pumas?

El club identificó que la modificación de Miguel Vázquez se consumó, pues el tablero demuestra que él era el jugador que tenía que salir, además de estar afuera del terreno de juego.

Después de una junta realizada en Cantera, Pumas tomó la decisión de meter la propuesta con las pruebas reunidas, especialmente los videos. Los abogados del club ya redactaron la queja para presentarla ante la Federación Mexicana de Futbol.