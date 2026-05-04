¿Qué necesita Tigres para que la final de CONCACAF sea en el Universitario?

Tigres se juega mucho más que el pase a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El conjunto felino no solo necesita avanzar, sino también aspira a cerrar la gran final en el Estadio Universitario, aunque para lograrlo deberá combinar resultados propios con una serie de escenarios externos que no dependen completamente de ellos.

Al momento, la tabla general del torneo tiene a Los Angeles FC como líder con 11 puntos y una diferencia de goles de +5, seguido de Toluca con 9 unidades y +7, mientras que Tigres suma también 9 puntos pero con +2. Nashville SC, rival de los regiomontanos, cuenta con las mismas 9 unidades pero diferencia de 0.

Diana Ordóñez, jugadora de Tigres | IMAGO7

Esto necesita Tigres para Final de Vuelta en casa

El primer requisito indispensable para Tigres es claro, vencer a Nashville en la vuelta de semifinales. Con ello, los dirigidos por Guido Pizarro alcanzarían los 12 puntos, una cifra que los mantendría en la pelea directa por el liderato general y, por ende, por la localía en la final.

Sin embargo, ganar no será suficiente. Tigres necesita que LAFC no se imponga en su serie ante Toluca. Si el conjunto angelino empata, llegaría a 12 puntos, lo que obligaría a los felinos a superar su diferencia de goles para quedarse con la cima. En ese escenario, los universitarios tendrían que golear por al menos cuatro tantos para rebasar el +5 de LAFC.

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El panorama se complica aún más si Toluca logra avanzar eliminando a LAFC. Los Diablos Rojos cuentan con una diferencia de +7 y 14 goles a favor, por lo que incluso una victoria mínima los colocaría con +8. Ante esto, Tigres estaría obligado a conseguir una goleada histórica, de seis o hasta siete goles, para arrebatarles el primer lugar.

¿LAFC perjudicaría a Tigres?

Por otro lado, si LAFC gana su compromiso, no habría margen de maniobra, el equipo estadounidense aseguraría automáticamente que la final se dispute en Los Ángeles, dejando sin opciones a Tigres de cerrar en casa.

En síntesis, la ecuación es exigente para los regiomontanos: deben ganar su partido, esperar que LAFC no triunfe y, además, firmar una actuación contundente frente a Nashville que les permita revertir la desventaja en diferencia de goles.

Gignac y Correa, de Tigres, ante Nashville | MEXSPORT