Onda de calor en CDMX: temperaturas de hasta 32°C del 5 al 8 de mayo y alerta por radiación UV

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para enfrentar un nuevo episodio de altas temperaturas que se presentará del martes 5 al viernes 8 de mayo, periodo en el que el termómetro podría alcanzar hasta los 32 °C, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El organismo detalló que este fenómeno provocará un ambiente predominantemente caluroso en la capital, con valores que se mantendrán entre los 29 y 32 grados Celsius, lo que incrementa la probabilidad de afectaciones a la salud si no se siguen medidas preventivas.

A la par del calor, se prevé un cielo parcialmente nublado durante estos días, así como un índice elevado de radiación ultravioleta, factor que puede resultar perjudicial para quienes permanecen largos periodos bajo el sol. Aunque se contemplan lluvias aisladas por la tarde, estas no serán suficientes para disminuir de forma considerable la sensación térmica.

El calor intenso puede causar golpes de calor y deshidratación si no se toman precauciones./ X: @SGIRPC_CDMX

¿Cuándo se sentirá más intensa esta ola de calor en la capital?

De acuerdo con la información oficial, las condiciones más intensas se registrarán entre el 5 y el 8 de mayo, días en los que el calor se mantendrá constante en gran parte de la ciudad. Este escenario, combinado con la radiación solar, eleva el riesgo de golpes de calor, deshidratación y quemaduras.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la población seguir de cerca los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ya que las condiciones podrían modificarse en función de la evolución del clima en los próximos días.

Se recomienda evitar el sol entre 11:00 y 16:00 horas, cuando la radiación es más fuerte./ RS

Medidas para protegerse ante el calor extremo

Frente a este panorama, la SGIRPC emitió diversas recomendaciones para reducir riesgos. Entre ellas, destaca evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la intensidad solar alcanza su punto máximo.

También se sugiere permanecer en espacios frescos y ventilados, aplicar protector solar y consumir líquidos de manera constante para prevenir la deshidratación. El uso de ropa ligera y de colores claros puede ayudar a disminuir el impacto del calor.

Asimismo, se recomienda utilizar lentes de sol, gorra, sombrero o sombrilla como medidas adicionales de protección. Otro punto importante es evitar la compra de alimentos en la vía pública, ya que las altas temperaturas favorecen su descomposición.

Las autoridades hicieron énfasis en cuidar especialmente a niños, adultos mayores y mascotas, sectores que son más vulnerables a los efectos del calor.