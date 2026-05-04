América, obligado a ganar en CU para seguir con vida en el Clausura 2026

América está contra las cuerdas. Luego del empate 3-3 en la Ida de Cuartos de Final ante Pumas, los dirigidos por André Jardine tendrán que ganar obligatoriamente en el Estadio Olímpico Universitario para clasificarse a las Semifinales del Clausura 2026. Y aunque el panorama no luce fácil para las Águilas, la realidad es que en Liguilla suele irles bien cuando visitan CU, pues tienen un balance histórico positivo.

América y Pumas se han enfrentado siete veces en Liguilla sin contar esta eliminatoria del Clausura 2026. De esas siete series de Ida y Vuelta, los de Coapa tienen un saldo favorable cuando juegan como visitante en el Estadio Olímpico Universitario, pues suman cuatro victorias, dos empates y una sola derrota cuando juegan Liguilla en CU.

Henry Martín, jugador del América | IMAGO7

Todos los enfrentamientos

Desde el primer enfrentamiento entre estos dos equipos, las Águilas comenzaron con su dominio en Ciudad Universitaria en Liguillas. La ocasión número uno en que se vieron las caras en una eliminatoria de Fase Final, América ganó con un marcador de 1-2 como visitante. Tras haber empatado la Ida, los dirigidos por Manuel Lapuente vencieron en su casa a los Felinos en la Vuelta y lograron clasificarse a Semifinales, para luego ser campeones.

Once años después, Felinos y Águilas se vieron nuevamente las caras en la Liguilla del Clausura 2013. Cómo en aquel 2002, América se impuso nuevamente en CU y se llevó una ventaja de 0-1. En la Vuelta, América también ganó, además de meterse a Semifinales y terminar coronándose en la Final ante Cruz Azul.

La tercera vez que Pumas y América se enfrentaron en el Estadio Olímpico Universitario durante una Liguilla, finalmente los auriazules hicieron valer jugar en casa. El encuentro de Ida de los 4tos de Final del Apertura 2014 se disputó en CU y los Felinos ganaron 1-0, pero en la Vuelta no pudieron mantener esa ventaja y fueron eliminados nuevamente ante su máximo rival; de igual manera, las Águilas fueron campeonas ese mismo torneo.

Paul Aguilar, jugador del América, en 2014 | IMAGO7

Asimismo, esa fue la única vez que los del Pedregal ganaron como locales en Fase Final ante los de Coapa. Posterior a esto, América ya suma cuatro partidos de Liguilla consecutivos sin perder en Ciudad Universitaria.

Esta racha comenzó con el duelo de Vuelta de Semifinales del Apertura 2015, el cual ganaron 1-3 con doblete de Darwin Quintero y un gol más de Andrés Andrade. A pesar de haber ganado ese duelo, las Águilas fueron eliminadas, pues en la Ida habían perdido con un marcador de 0-3.

En el Clausura 2018, nuevamente se jugó el Clásico Capitalino en Liguilla y otra vez las Águilas salieron vencedoras en el Estadio Olímpico Universitario tras ganar 1-4 en la Ida. Dicha eliminatoria también la ganaron los de Coapa y refrendaron su supremacía en CU durante la Fase Final del futbol mexicano.

Mateus Uribe, jugador del América, en 2018 | IMAGO7

Balance general de América

Luego de esta goleada, estos equipos se han visto dos veces más las caras durante la Liguilla en el Estadio Olímpico Universitario y ambos han sido empates. El primero fue a un gol en el Apertura 2018; en la Vuelta de las Semifinales ganó América 6-1. El segundo fue un empate sin goles en los Cuartos de Ida del Apertura 2021; la Vuelta la ganó Pumas 1-3.