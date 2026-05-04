¿América puede quedar eliminado por alineación indebida? Esto dice el reglamento

La tensión permanece entre el Club Universidad y el América tras una posible alineación indebida, que ha generado la polémica entre Miguel Vázquez y Thiago Espinoza, por ejecutarse un presunto cambio, cuando al final no se realizó debido a la lesión sufrida, en ese instante, por parte de Sebastián Cáceres.

“En caso de que un Club incurra en una Alineación Indebida durante la Fase Final, este perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase. La alineación indebida podrá ser sancionado de oficio y/o petición de parte”, resalta el Reglamento de Sanciones 2025-26 de la FMF con respecto a Alineación Indebida.

Posteriormente, resalta: “En cualquiera de los dos supuestos, se deberán observar los siguientes términos: Tratándose de Fase de Calificación, la solicitud de investigación deberá presentarse ante la Comisión Disciplinaria hasta 48 horas después de terminado el partido en que se hayan suscitado los hechos reclamados. En caso de Fase Final, partidos extraordinarios o fuera de Jornada, el plazo será de 24 horas después de terminado el partido en que se hayan suscitado los hechos reclamados.”

Protocolo de inicio del partido de Ida entre Pumas y América | Imago7

¿Qué sucedió?

Durante los últimos minutos entre universitarios y el América se observa la supuesta salida de Miguel 'Shocker' Vázquez, quien aparentemente salió de la cancha y volvió a entrar. De acuerdo a lo que se maneja, cuando están atendiendo a Cáceres tras un choque de cabezas con Angulo al minuto 60, América prepara tres cambios en el centro del campo.

Jugadores de América y Pumas en duelo de Liguilla de Clausura 2026 | IMAGO7

El cuarto árbitro muestra el primer cambio: entra al campo de juego totalmente el número 22 Espinosa y sale de la cancha completamente el número 32 Vázquez; con eso se completa el procedimiento del primer cambio. (No se ve una toma donde se aprecie el tablero, ahí debe aclararse, pero David Torrijos, reportero de RÉCORD, afirma haber escuchado su salida en el sonido local).

En el segundo cambio, el cuarto árbitro marca en su tablero que sale el 20 Gutiérrez, quien abandona la cancha, y entra el 23 Veiga. En el tercer cambio, sale del terreno el 33 Salas y entra el 9 Henry Martín, que provocó un momento tenso en la zona de cambios.

América, al enterarse de la conmoción de Cáceres, vuelve a meter a la cancha al número 32 Vázquez, quien aparentemente ya había completado su procedimiento de cambio. Todo queda en evidencia cuando el cuarto árbitro no muestra el cartel del cambio del número 4 Cáceres y, en su lugar, regresó a la cancha el 32 Vázquez, quien ya había sido sustituido.

Miguel 'Shocker' Vázquez, jugador del América | MEXSPORT

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