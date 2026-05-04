Pumas tiene prueba 'contundente' sobre posible alineación indebida de América

El Clásico Capitalino se sigue jugando fuera de las canchas. Tras el polémico empate en el Estadio Banorte, el Club Universidad Nacional no piensa quedarse de brazos cruzados y prepara una protesta ante la Comisión Disciplinaria por una supuesta alineación indebida del América que podría otorgarle los tres puntos a los felinos en la mesa.

Pumas, en el encuentro de Liguilla ante América | IMAGO7

PUMAS TIENE PRUEBAS CONTUNDENTES

A diferencia de otras quejas basadas en interpretaciones, Pumas contaría con material audiovisual que no fue captado por las cámaras de la transmisión oficial. Según fuentes informaron a RÉCORD, la directiva auriazul tiene en su poder una video captado desde las gradas que muestra el momento exacto en el que el cuarto árbitro, Maximiliano Quintero, levanta el tablero electrónico.

En dicha imagen se aprecia con claridad que el movimiento oficial ordenado era la salida de Miguel 'Shocker' Vázquez para permitir el ingreso de Thiago Espinosa. Esta prueba es crucial, ya que documenta la intención original del cuerpo técnico azulcrema y la señalización del cuerpo arbitral.

La controversia escala debido a lo que sucedió segundos después de esa imagen. Diversos videos muestran una secuencia que Pumas califica como una violación al reglamento. En primer lugar, 'Shocker' Vázquez abandona el terreno de juego y Thiago Espinosa ingresa a la cancha, con lo que el cambio se considera consumado.

Además en el video también se puede observar como Paulo Víctor, auxiliar técnico de André Jardine, intenta empujar al Vázquez para que no salga del campo y no se consume el cambio.

Sebastián Cáceres, jugador de América | IMAGO7

Posteriormente, se observa un regreso prohibido: una vez que el movimiento fue procesado, Vázquez regresó al campo. Finalmente, se dio una rectificación tardía donde fue el defensa Sebastián Cáceres quien terminó saliendo del partido para que Espinosa ocupara su lugar. Para la directiva de Pumas, el hecho de que un jugador salga, el cambio se marque oficialmente y luego ese mismo jugador reingrese mientras otro es el sustituido, constituye una irregularidad reglamentaria insalvable.

AÚN NO HAY QUEJA OFICIAL

Hasta el momento no hay protesta oficial por parte de Pumas, sin embargo, se espera que el club presente formalmente la protesta en las próximas horas, confiando en que el material recolectado —especialmente la foto del tablero electrónico— sea suficiente para que la Comisión Disciplinaria dictamine a su favor.

De proceder la queja, el resultado administrativo le daría no solo la victoria a los del Pedregal, transformando un amargo empate en un triunfo estratégico en la mesa frente a su acérrimo rival.