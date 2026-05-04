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Futbol

¡Qué golpe! Jesse Derry sufre aparatoso contacto en el Chelsea vs Nottingham Forest

Jesse Derry, jugador del Chelsea | AP
Emiliano Arias Pacheco 12:25 - 04 mayo 2026
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El joven delantero de los Blues salió en camilla y directo al hospital

La Premier League vivió un momento de terror y conmoción en el partido entre Chelsea y Nottingham Forest, todo por el duro golpe que sufrió Jesse Derry en Stamford Bridge. El delantero de los Blues salió prácticamente noqueado tras un encontronazo con Zach Abbott.

En el minuto 44, el joven ariete inglés saltó para disputar un balón en al área, sin embargo, el defensor de los Tricky Trees igual salió con todo en la lucha del balón. Ambos jugadores chocaron cabezas, pero la peor parte se la llevó el delantero del Chelsea.

Jesse Derry cayó noqueado en el césped de Stamford Bridge, razón por la que sus compañeros llamaron con urgencia la asistencia médica. La camilla ingresó al campo y llevó al jugador de 18 años directo al hospital.

Jesse Derry, jugador del Chelsea | AP

¿Cómo se encuentra Jesse Derry?

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, el Chelsea informó el estado de salud del jugador inglés, el cual se encuentra consciente. Sin embargo, la evolución del delantero se dará a conocer en las próximas horas.

"Jesse Derry ha sido llevado al hospital como medida de precaución tras su sustitución en la primera mitad durante el partido de hoy de la Premier League contra Nottingham Forest. Jesse está consciente, hablando y sometiéndose a revisiones de precaución. Le deseamos una pronta recuperación y agradecemos al personal médico por su rápida respuesta", comentó el club.

Jesse Derry, jugador del Chelsea | AP

Derrota Blue

Además de perder a su joven delantero, el conjunto del Chelsea perdió tres puntos vitales en la búsqueda de posiciones de torneos importantes. El Nottingham Forest ganó 1-3, con un gran primer tiempo.

Taiwo Awoniyi fue el jugador más destacado de los Tricky Trees, quien anotó dos goles en el encuentro. Además, Igor Jesus también se unió a la fiesta de goles del Nottingham; Joao Pedro descontó por el Chelsea.

Chelsea vs Nottingham Forest | AP
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