Chelsea a la Final de la FA Cup tras vencer a Leeds en Wembley

Con un cabezazo letal de Enzo Fernández y una actuación heroica de Robert Sánchez, los 'Blues' vencieron 1-0 al Leeds United para citarse con el Manchester City en Wembley.

El Chelsea de McFarlane ha encontrado su tabla de salvación en la FA Cup. En una noche de alta tensión en Stamford Bridge, el conjunto londinense selló su boleto a la gran final del torneo tras derrotar por la mínima diferencia a un combativo Leeds United. El solitario gol de Enzo Fernández no solo definió la eliminatoria, sino que le devuelve la ilusión a una afición necesitada de alegrías en una temporada de altibajos.

Chelsea vs Leeds United | AP

Desde los primeros minutos, el Chelsea dejó clara su intención de dominar, registrando una posesión abrumadora que alcanzó el 86% en el primer cuarto de hora. La insistencia tuvo premio al minuto 24, cuando Enzo Fernández demostró su gran relación con el gol: el argentino se proyectó al área y conectó un cabezazo inapelable tras un centro preciso, dejando sin opciones al guardameta Perri.

Previamente, Joao Pedro ya había avisado con un remate al poste, confirmando que la sociedad entre el brasileño y el ex de River Plate fue el motor ofensivo de los locales durante toda la primera mitad.

A pesar del dominio azul, el Leeds United no bajó los brazos y vendió cara la derrota. En el inicio del complemento, Robert Sánchez se vistió de héroe con una atajada antológica a un disparo de Stack que ya se colaba en el ángulo. El portero español, bautizado por la grada como el "Muro de Londres", fue fundamental para mantener la ventaja cuando el equipo visitante, liderado por los intentos de Calvert-Lewin y Tanaka, apretó en busca del empate.

Chelsea vs Leeds United | AP

El tramo final del encuentro estuvo marcado por el dramatismo. Al minuto 91, la preocupación se apoderó del estadio tras la salida por lesión de Moisés Caicedo, quien abandonó el campo con gestos de dolor que encienden las alarmas de cara a la Copa del Mundo.

Con ocho minutos de añadido, el Leeds mandó incluso a su portero Perri al ataque en la última jugada, pero la defensa liderada por Cucurella y el temple de Cole Palmer —quien ingresó de cambio para manejar los tiempos— aseguraron el resultado.

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FINAL DE LA FA CUP