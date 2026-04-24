Lesión de Estevao pone en duda su participación en el Mundial; se pierde el resto de la temporada

Las esperanzas del delantero brasileño Estevao de disputar el Mundial están en el aire tras confirmarse este viernes que se perderá el resto de la temporada por una lesión en los isquiotibiales.

La presencia del jugador del Chelsea en el torneo, que se celebrará entre junio y julio, es ahora una incógnita. No está claro si podrá recuperarse a tiempo para la cita mundialista.

Estevao abandona la cancha luego de su lesión vs Manchester United | AP

Calum McFarlane, técnico interino del Chelsea, no especificó un plazo para la recuperación de Estevao, quien sufrió la lesión en la primera mitad del partido de la semana pasada contra el Manchester United.

"Lamentablemente, Estevao no volverá a jugar con nosotros esta temporada, ya que estará de baja durante un tiempo. Es una verdadera lástima, especialmente para alguien tan joven y talentoso", declaró McFarlane. "Estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial, pero no tengo certeza sobre eso".

Estevao en un partido del Chelsea | AP

El joven atacante de 19 años tuvo que ser sustituido a los 16 minutos de la derrota por 1-0 en Stamford Bridge y se perdió el partido del martes, en el que su equipo cayó por 3-0 ante el Brighton.