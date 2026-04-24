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Futbol

Lesión de Estevao pone en duda su participación en el Mundial; se pierde el resto de la temporada

Estevao sobre el césped tras lesionarse | AP
Estevao sobre el césped tras lesionarse | AP
Associated Press (AP) 09:16 - 24 abril 2026
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Las esperanzas del delantero brasileño Estevao de disputar el Mundial están en el aire tras confirmarse este viernes que se perderá el resto de la temporada por una lesión en los isquiotibiales.

La presencia del jugador del Chelsea en el torneo, que se celebrará entre junio y julio, es ahora una incógnita. No está claro si podrá recuperarse a tiempo para la cita mundialista.

Estevao abandona la cancha luego de su lesión vs Manchester United | AP
Estevao abandona la cancha luego de su lesión vs Manchester United | AP

Calum McFarlane, técnico interino del Chelsea, no especificó un plazo para la recuperación de Estevao, quien sufrió la lesión en la primera mitad del partido de la semana pasada contra el Manchester United.

"Lamentablemente, Estevao no volverá a jugar con nosotros esta temporada, ya que estará de baja durante un tiempo. Es una verdadera lástima, especialmente para alguien tan joven y talentoso", declaró McFarlane. "Estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial, pero no tengo certeza sobre eso".

Estevao en un partido del Chelsea | AP
Estevao en un partido del Chelsea | AP

El joven atacante de 19 años tuvo que ser sustituido a los 16 minutos de la derrota por 1-0 en Stamford Bridge y se perdió el partido del martes, en el que su equipo cayó por 3-0 ante el Brighton.

Estevao, que llegó al Chelsea el año pasado procedente del Palmeiras, ha marcado ocho goles esta temporada. Se esperaba que formara parte de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, sobre todo tras haber anotado cinco goles en sus últimos seis partidos con la selección brasileña.

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