Chelsea dispuesto a vender a Garnacho y jugada desastrosa lo ‘acelelaría’

El Chelsea se empieza a rezagar en la Premier League; Les Blues se llevaron una dura derrota en Stamford Bridge ante el Manchester United, en la reciente jornada, que ha provocado que se aleje de puestos de Champions League de cara a la siguiente temporada.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar por parte de la afición y especialmente sobre Alejandro Garnacho quien se llevó el protagonismo debido a una jugada desastrosa, mostrando su mal momento a la hora de tomar el esférico para atacar.

Remate de Alejandro Garnacho contra el Manchetser United I AP

En un video que se ha hecho viral entre los seguidores del conjunto inglés se aprecia como un contraataque del Chelsea orquestado por el argentino desde propio terreno de juego termina con un tropezón pensando medio campo y con ello regalando el esférico al rival.

¿Saldrá del Chelsea?

Esto se ha aunado con los rumores, de acuerdo de talkSPORTS, sobre su salida, de acuerdo al medio el equipo estaría dispuesto a vender al sudamericano en el próximo mercado tras apenas sumar ocho goles en 39 partidos después de que se realizó pago millonario por sus servicios.

Garnacho festeja su gol ante Wrexham en la FA Cup | AP

¿Cómo llegó al Chelsea?

Alejandro Garnacho quien fue una novela durante el mercado de verano pasado con su futuro incierto y su salida del Manchester United terminó recalando en Stamford Bridge, en una negociación que se extendió; pero, que finalmente se concretó.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, ambas directivas pactaron la transferencia por una cifra cercana a los 55 millones de dólares; el argentino firmó un contrato de siete temporadas. los Blues llevaron semanas para cerrar la operación con el propósito de reforzar las bandas, especialmente tras la salida de Noni Madueke y Christopher Nkunku.

Alejandro Garnacho | AP

La apuesta de Enzo Maresca fue Garnacho, quien no fue contemplado por Ruben Amorim en Manchester United para la presente temporada. La campaña anterior, el argentino arrancó siendo una de las piezas fundamentales, pero con el paso de los meses la irregularidad se adueñó de él y perdió protagonismo.