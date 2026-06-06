¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en la Ciudad de México?

El balón volverá a casa en menos de una semana, con todo y las problemáticas que hay en México y la capital. El Estadio Ciudad de México -otrora Azteca- será la sede de la inauguración de la vigésimo tercera Copa del Mundo, con el encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Además del primer partido del Mundial 2026, el Coloso de Santa Úrsula albergará cuatro partidos más del campeonato. De los cinco encuentros que tendrá el Azteca, tres serán de Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y uno más de Octavos de Final.

Estadio Azteca presumiendo su nuevo nombre para el Mundial 2026 | René Tovar

¿Cuáles son los partidos del Mundial 2026 en la Ciudad de México?

Además de albergar el primer partido de la Copa del Mundo 2026, el Estadio Azteca contará con los juegos 14 y 53 de la Fase de Grupos. Dichos encuentros serán el del Grupo K entre Colombia y Uzbekistán, y el México vs Chequia del Grupo A.

Los duelos de eliminación directa que tendrá el Coloso de Santa Úrsula serán el 79 y 92. El primero es de los Dieciseisavos de Final, que será entre el primer lugar del Grupo A contra el tercer mejor del Grupo C/E/F/H/I.

Se espera que la Selección Mexicana logre ser el mejor sembrado de su grupo para poder jugar dicho encuentro en el Estadio Azteca. El duelo de Octavos de Final en el Ciudad de México será entre el ganador del partido 79 y el ganador del partido 80.

Panorámica del Estadio Azteca con los fanáticos | MEXSPORT

Estadio Azteca, sede futbolorera

Construido sobre restos de lava volcánica, el Estadio Azteca se convirtió en el templo predilecto para la consagración de estrellas del balompié. En el Mundial de 1970, Pelé se coronó; en la Copa del Mundo de 1986, Maradona alcanzó un estado divino.

Pese a que la Gran Final de la Copa del Mundo será en Nueva York, la afición capitalina podrá disfrutar de cinco partidos de la justa. En dos de dichos encuentros, México buscará hacer historia y conseguir de nueva cuenta el pase a los Cuartos de Final.