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Futbol

Brian Gutiérrez: De ser un desconocido a joya con la Selección Mexicana

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 17:00 - 05 junio 2026
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El jugador de las Chivas apunta a ser una revelación del Tri en el Mundial 2026

Brian Gutiérrez se ha convertido en una de las historias más sorprendentes del futbol mexicano en los últimos meses. El mediocampista ofensivo llegó a las Chivas procedente del Chicago Fire con la etiqueta de ser un futbolista prometedor, pero pocos imaginaron que su adaptación sería tan rápida y que terminaría consolidándose como una de las piezas más importantes del proyecto rojiblanco encabezado por el técnico argentino Gabriel Milito.

Su consolidación en Chivas 

Desde sus primeros encuentros con el Guadalajara, el joven mexicoamericano mostró cualidades diferentes. Su capacidad para conducir el balón, encontrar espacios entre líneas y asociarse con sus compañeros llamó de inmediato la atención de la afición. Con actuaciones consistentes, Gutiérrez fue ganando protagonismo hasta convertirse en un jugador habitual dentro del once titular.

La confianza depositada por Milito ha sido fundamental en su crecimiento. El estratega encontró en Brian a un futbolista capaz de darle creatividad y dinamismo al ataque, además de aportar sacrificio en la recuperación de la pelota. Su versatilidad para desempeñarse como mediapunta, extremo o interior le ha permitido convertirse en una pieza clave dentro del esquema rojiblanco.

Brian Gutiérrez festejando su gol ante León | MEXSPORT

Pero su impacto no se ha limitado al ámbito de clubes. Las actuaciones con Chivas abrieron rápidamente las puertas de la Selección Mexicana, donde ha comenzado a demostrar que puede competir al más alto nivel internacional. En cada convocatoria ha dejado destellos de calidad que han generado ilusión entre aficionados y especialistas.

Durante los recientes partidos amistosos del Tricolor, Brian Gutiérrez ha mostrado personalidad y madurez impropias de su edad. Su capacidad para generar oportunidades de gol, su visión de juego y su precisión en los últimos metros han sido factores determinantes para que el equipo encuentre variantes ofensivas importantes.

Además del buen trato de balón, el futbolista ha destacado por su movilidad constante y su habilidad para romper líneas defensivas. Su dinamismo le permite aparecer en distintos sectores del campo, mientras que su técnica individual le ayuda a resolver situaciones complicadas en espacios reducidos, características que lo convierten en un elemento difícil de marcar.

Brian Gutiérrez anotándole al Puebla | MEXSPORT

¿Es la revelación del Tri? 

Los goles también han comenzado a llegar. En los encuentros de preparación rumbo a la Copa del Mundo, Gutiérrez ha respondido con anotaciones importantes que fortalecen su candidatura para formar parte de la lista definitiva de México en el Mundial de 2026. Cada actuación incrementa las expectativas sobre lo que puede aportar en el máximo escenario del futbol.

Brian Gutiérrez abrió el marcador ante Ghana | MEXSPORT

Brian Gutiérrez ya es considerado por muchos como una de las grandes revelaciones del futbol mexicano. Su ascenso meteórico desde su llegada a Chivas, sumado a las brillantes actuaciones con la Selección Mexicana, alimenta la esperanza de que el joven talento pueda convertirse en uno de los referentes del Tricolor durante el Mundial 2026 y en una de las figuras del futuro para el balompié nacional.

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