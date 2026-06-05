Base Rojiblanco: 10 jugadores con paso rojiblanco en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se encuentra lista para debutar el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México; en la lista de 26 convocados presentada por Javier Aguirre destaca una situación que no pasa desapercibida: la base rojiblanca dentro de sus convocatorias.

Al igual que ocurrió rumbo a Sudáfrica 2010, el Guadalajara vuelve a convertirse en una de las principales bases del combinado nacional. De manera directa, el Rebaño aporta a Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González. Sin embargo, la influencia rojiblanca dentro del tricolor va mucho más allá, ya que otros cinco seleccionados también tuvieron paso por Verde Valle antes de irse a otros equipos.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Mateo Chávez y César Huerta, producto de la cantera rojiblanca

Uno de los casos más recientes es el de Mateo Chávez; el actual lateral del AZ Alkmaar se formó en las fuerzas básicas de Chivas y recorrió las distintas categorías juveniles del club antes de debutar en la Liga MX. Su crecimiento llamó la atención en Europa y rápidamente dio el salto a la Eredivisie, donde terminó por consolidarse como una opción para Javier Aguirre en el sector defensivo.

Otro caso es el de César Huerta; aunque hoy es recordado por su etapa con Pumas, el "Chino" surgió en la cantera rojiblanca. Entre 2019 y 2022 perteneció a la institución tapatía, aunque pasó por préstamos con Mazatlán y Monarcas antes de encontrar regularidad.

Fue en Ciudad Universitaria donde alcanzó su mejor versión y se convirtió en uno de los extremos más desequilibrantes del futbol mexicano. Ese rendimiento le abrió las puertas del futbol europeo con el Anderlecht, equipo en el que actualmente busca recuperar protagonismo.

Mateo Chávez con AZ Alkmaar | X: CAPTURA

Orbelín Pineda y Alexis Vega dejaron huella en Guadalajara

Orbelín Pineda llegó a Chivas para el Clausura 2016 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema rojiblanco. Durante su etapa en Guadalajara disputó 128 partidos, marcó 10 goles y fue parte del equipo que rompió una sequía de diez años sin conquistar la Liga MX al coronarse en el Clausura 2017.

Por su parte, Alexis Vega arribó al Rebaño en 2019 procedente de Toluca. A lo largo de su estancia con el club disputó varios torneos como referente ofensivo, registrando 28 goles y 28 asistencias. Aunque alcanzó una final de liga, no pudo conquistar el campeonato antes de regresar al conjunto escarlata, donde actualmente atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

Guillermo Martínez también tuvo un paso por Verde Valle

Otro de los convocados que formó parte de Chivas es Guillermo Martínez. El actual delantero de Pumas llegó al Guadalajara en calidad de préstamo para el Clausura 2017, aunque su estancia fue breve y no logró consolidarse dentro del primer equipo.

Tras salir de la institución rojiblanca, el atacante construyó una carrera de crecimiento que lo llevó a convertirse en uno de los delanteros más efectivos de la Liga MX. Su rendimiento con Puebla primero y posteriormente con Pumas terminó por abrirle las puertas de la selección mexicana.