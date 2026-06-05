¡En casa! La Copa del Mundo llegó a la CDMX

La Copa Mundial ya está en casa. Después de recorrer distintos puntos del país, el trofeo más codiciado del futbol llegó a la Ciudad de México para poner fin a su gira por territorio nacional.

La CDMX se prepara para recibir a miles de visitantes. / iStock

Uno de los invitados especiales fue el exfutbolista brasileño Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil en 2002, quien compartió lo que significa conquistar la máxima gloria del futbol.

Levantar la Copa del Mundo es una sensación increíble”, expresó el legendario lateral sudamericano, quien además destacó que Brasil siempre tiene la obligación y la ilusión de pelear por el título en cada edición del torneo.

Roberto Carlos l IG

Por su parte, Hugo Sánchez aprovechó el evento para lanzar un deseo que comparten millones de aficionados mexicanos: ver a la Selección Nacional conquistar por primera vez una Copa del Mundo.

Quiero que México sea campeón del mundo”, señaló el histórico delantero, quien además recordó la relevancia de que nuestro país se convierta en el primero en albergar tres Copas del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Hugo Sánchez con su busto | RENÉ TOVAR

En la ceremonia también estuvieron presentes Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Gaby Cuevas, representante de la FIFA en México, quienes resaltaron la importancia del torneo para la capital y para todo el país.

Ahora será el turno de los capitalinos de disfrutar la experiencia en la Utopía Mixhuca, donde podrán observar de cerca la Copa del Mundo y participar en diversas actividades y experiencias inversivas que buscan acercar a los aficionados al ambiente que se vivirá durante el Mundial de 2026.