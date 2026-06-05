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Futbol

Florentino va por su bombazo: Real Madrid prepara oferta de 150 millones por Olise

Michael Olise recibiendo el premio a jugador del año en la Bundesliga | AP Florentino Pérez previo a un partido de Real Madrid en LaLiga | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:49 - 05 junio 2026
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El presidente del Real Madrid estaría dispuesto a desembolsar 150 millones de euros por la estrella francesa del Bayern Múnich, aunque para los Bávaros es intransferible

Michael Olise se ha convertido en el gran objetivo de Florentino Pérez para reforzar al Real Madrid de cara a la próxima temporada. Diversos reportes señalan que el mandatario merengue planea presentar una oferta oficial de 150 millones de euros el próximo martes por el atacante francés del Bayern Múnich.

Aunque durante una reciente aparición pública Florentino evitó mencionar directamente al futbolista, medios como The Guardian, AS y diversos periodistas especializados en mercado de fichajes aseguran que Olise es el nombre que encabeza la lista de deseos del presidente blanco.

El extremo francés, de 24 años, firmó una temporada sobresaliente con el conjunto bávaro, convirtiéndose en una de las grandes figuras del futbol europeo y en el jugador de la temporada de la Bundesliga el torneo pasado. Su rendimiento habría convencido a la directiva madridista de realizar una inversión récord para intentar sacarlo de Alemania.

Su respuesta ante el ‘bombazo’ de Riquelme

Hace unos días, Enrique Riquelme, empresario español que busca hacerse con la dirigencia del equipo merengue, lanzó un bombazo en uno de los medios más vistos de España para dar el ‘bombazo’ del mercado al anunciar su promesa de campaña: Si queda selector como presidente del Real Madrid, traerá a Erling Haaland, estrella del Manchester City

Erling Haaland, jugador del Manchester City | AP

Rumor que fue apagado por el entorno del noruego, hasta el punto de que el club inglés mencionó en un comunicado que pensaban proceder legalmente ante el empresario por lucrar con la imagen de su jugador, pero esto no detuvo a Florentino de lanzar su contrapropuesta. 

Florentino anunció en una entrevista los próximos fichajes del equipo blanco, confirmando los traspasos de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, además de tener 2 propuestas que le buscan asegurar su puesto como presidente: Traer a José Mourinho al banquillo blanco y una inversión de 150 millones de euros por un jugador prometedor de Europa.

A pesar de no revelar nombres, distintas fuentes señalan que el elegido sería Michael Olise, jugador que dejó una buena impresión en la eliminatoria ante el Madrid en Champions y a lo largo de toda la temporada con el Bayern Munich

Camavinga en el partido de Real Madrid contra Bayern Munich en el Champions League | AP
Camavinga en el partido de Real Madrid contra Bayern Munich en el Champions League | AP

Bayern cierra la puerta

Sin embargo, desde Múnich no contemplan una posible venta. El presidente honorario del Bayern, Uli Hoeneß, fue contundente al hablar sobre el futuro de Olise.

"No hay ninguna posibilidad de venderlo, ni siquiera por 200 millones de euros", aseguró el dirigente bávaro semanas atrás, dejando claro que el francés es una pieza fundamental del proyecto del club alemán.

Con contrato vigente hasta 2029, el Bayern mantiene una postura firme respecto a su estrella, por lo que el posible intento del Real Madrid promete convertirse en uno de los grandes temas del mercado de verano.

Michael Olise en la mira del Real Madrid | AP
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