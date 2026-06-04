Manchester City arremete contra el Real Madrid: "las historias que han surgido sobre Haaland son falsas"

La guerra por la presidencia del Real Madrid entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme comenzó a dejar daños colaterales. Uno de los primeros afectados fue Erling Haaland, quien según Riquelme, se convertirá en refuerzo merengue en caso de ganar la elección en Valdebebas

Dichas declaraciones del oriundo de Cox -comunidad de Valencia- generaron un descontento en el seno del Manchester City, conjunto que sacó un comunicado para desmentir al empresario español.

"Las historias que han surgido en España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto", se lee en el comunicado.

Erling Haaland, jugador del Manchester City | AP

La postura de Erling Haaland

Además de la molestia del conjunto de los ciudadanos, los allegados a Erling Haaland también mostraron su descontento. Alf-Inge Haaland, padre del noruego, y su representante, Rafaela Pimienta, negaron la información de Riquelme.

"Todo muy entretenido, pero no es cierto. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones", comentaron ambos en un comunicado emitido horas después a EFE.

Erling Haaland, jugador del Manchester City | AP

¿Qué dijo Enrique Riquelme?

El candidato señaló que su principal objetivo sería incorporar al delantero noruego Erling Haaland, actualmente en el Manchester City; además del mediocampista español Rodri Hernández, considerado uno de los jugadores más destacados en su posición.

Durante su participación televisiva, Riquelme afirmó que Haaland tendría interés en vestir la camiseta del Real Madrid y aseguró que existe una cláusula relacionada con el atacante que podría facilitar una futura operación.