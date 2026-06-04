Enrique Riquelme promete dos fichajes bomba si gana la presidencia del Real Madrid

La carrera por la presidencia del Real Madrid entra en su recta final. Con las votaciones a la vuelta de la esquina, tanto Enrique Riquelme, como Florentino Pérez han puesto sus cartas sobre la mea revelando sus importantes fichajes en caso de quedar como presidentes del club blanco.

Ahora, el candidato opositor ha revelado dos fichajes bomba que tiene bajo la manda para poder cambiar el rumbo del equipo luego de dos temporadas sin títulos. Durante una intervención en el programa de televisión El Hormiguero, el empresario dio a conocer los principales puntos de su proyecto y aseguró que cuenta con documentación certificada para respaldar sus compromisos.

Entre las medidas anunciadas, Riquelme destacó su intención de mantener el modelo de propiedad actual del club, basado en la participación de los socios, descartando cualquier posibilidad de privatización. Según explicó, esta propuesta forma parte de una estrategia para preservar la identidad histórica de la institución.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid | AFP

Fichajes bomba para el Madrid

No obstante, el aspecto que más atención generó fue el relacionado con el mercado de fichajes. El candidato señaló que su principal objetivo sería incorporar al delantero noruego Erling Haaland, actualmente en el Manchester City, además del mediocampista español Rodri Hernández, considerado uno de los jugadores más destacados en su posición.

Durante su participación televisiva, Riquelme afirmó que Haaland tendría interés en vestir la camiseta del Real Madrid y aseguró que existe una cláusula relacionada con el atacante que podría facilitar una futura operación.

Cabe destacar que, el interés del Madrid por Haaland no es nuevo y en caso de que Riquelme llegue a la presidencia, esto solo sería un nuevo caso de interés por parte del club merengue. Además, el padre y agente de Haaland han salida a reafirmar que, no hay nada hasta el momento entre Real Madrid y el joven delantero.

Haaland en un partido con el City l AP

Figuras importantes llegan al Madrid

La propuesta deportiva de Enrique Riquelme contempla cambios importantes en la estructura futbolística del club. Además de los posibles fichajes de Haaland y Rodri, el empresario planteó la incorporación de figuras históricas del madridismo a puestos estratégicos.

Según explicó, el exdelantero Raúl González Blanco asumiría el cargo de director deportivo, mientras que Fernando Hierro estaría al frente del área de formación y desarrollo de futbolistas. Con ello, el candidato busca construir un proyecto basado en referentes que han marcado distintas etapas de la historia del Real Madrid.

Fernando Hierro, exdirectivo de Chivas | IMAGO7

Rechaza la llegada de Mourinho

Además de sus propuestas deportivas y económicas, Riquelme se pronunció sobre la posibilidad de que José Mourinho regrese al banquillo madridista, una opción que ha sido vinculada a Florentino Pérez en el contexto electoral.