Real Madrid presenta su nueva equipación para la Temporada 2026-27

Real Madrid hizo oficial el lanzamiento de la equipación que vestirá el primer equipo durante la Temporada 2026-27, tanto en LaLiga como la Champions League y la Copa del Rey. Según la información del club, este nuevo uniforme fue concebido bajo una premisa clara: celebrar el legado de elegancia que caracteriza a la institución madridista.

El diseño, que combina la sobriedad histórica con toques cromáticos inesperados, busca representar los pilares fundamentales que han definido al club a lo largo de su historia: la excelencia, la artesanía en la confección y, sobre todo, una mentalidad ganadora innegociable.

A nivel estético, la prenda mantiene el color blanco predominante que es marca registrada del club, pero incorpora matices de diseño contemporáneo que elevan su presencia visual. Según la información proporcionada por la marca, el equipamiento integra "elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo de nuestro club". Esta elección de diseño busca conectar el pasado glorioso del Real Madrid con las nuevas generaciones de aficionados.

Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz en con la nueva equipación de Real Madrid | INSTAGRAM: @realmadrid

Así es el nuevo uniforme de Real Madrid

La nueva indumentaria destaca por una paleta de colores que rompe con la monotonía. El blanco clásico se ve contrastado por detalles en verde oscuro, presentes tanto en el cuello como en los puños de las mangas, aportando una distinción clásica. En un movimiento audaz por parte de los diseñadores, las icónicas tres franjas de adidas, situadas en la zona de los hombros, aparecen en color rosa, creando un contraste vibrante.

Más allá de la estética, la funcionalidad técnica ha sido una prioridad. La camiseta ha sido desarrollada para satisfacer las exigencias del rendimiento de élite, integrando la tecnología más reciente de adidas. Este avance tecnológico tiene como objetivo principal "maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos", un factor crítico dado el calendario de alta competencia que enfrentan los futbolistas de élite hoy en día.

Athenea del Castillo y Linda Caicedo con la nueva equipación de Real Madrid | INSTAGRAM: @realmadrid

¿Cuánto cuesta el nuevo jersey de Real Madrid?

Para los aficionados que deseen adquirir la nueva equipación, Real Madrid confirmó que el producto ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales del club, a través de la plataforma digital shop.realmadrid.com, así como en puntos de venta Adidas seleccionados y la página web oficial adidas.com/football.

La oferta comercial es variada, adaptándose a las distintas necesidades y preferencias de los seguidores, con los siguientes precios estipulados para la versión de esta campaña: Versiones Adulto (Hombre y Dama): La versión authentic tiene un costo de 190 dólares , mientras que la versión aficionado se sitúa en 125 dólares . Las variantes de manga larga ascienden a 200 y 140 dólares, respectivamente. En el caso de la línea para dama, existe una versión crop con un precio de 110 dólares.

Versiones Infantiles : La línea para niños presenta la versión authentic de manga corta a 150 dólares y la de manga larga a 165 dólares . Las opciones de aficionado se encuentran en 95 y 110 dólares , dependiendo del largo de la manga.

Equipación de Portero: La prenda diseñada específicamente para los guardametas tiene un precio de 125 dólares para adultos y 95 dólares para tallas infantiles.