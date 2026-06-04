Benfica confirma oferta del Real Madrid por Mourinho

Las cosas como las conocemos en el futbol mundial están por cambiar. A unos días de que se emita la votación por la presidencia del Real Madrid, las candidaturas, promesas y nombres no han parado de rondar la ciudad deportiva de Valdebebas. Sin embargo, todo parece indicar que la silla del presidente seguirá con el mismo dueño, aunque con un regalo especial.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | AP

¿Se acerca Mourinho?

A menos de una semana de que se lleven a cabo las elecciones de socios para el nuevo presidente del Real Madrid, los dos candidatos más fuertes (Florentino Pérez y Enrique Riquelme) ya plantearon lo que serán sus proyectos para el nuevo ciclo Merengue.

Mientras riquelme promete grandes traspasos y la casi imposible llegada de Earling Haaland, el actual mandamás del cuadro blanco presentó su campaña con un apoyo especial. En su video de candidatura, lo que se llevó el foco mediático fue la presencia de José Mourinho, quien sale codo a codo con el ‘presi’.

Florentino Pérez previo a un partido de Real Madrid en LaLiga | AP

The ‘special one’ salió con la playera del equipo del Real Madrid, diciendo la frase: ‘Sí. Moucha história por contar’.

La presencia del estratega lusitano y ex entrenador del Real madrid no solo confirmó lo que sería el próximo proyecto del equipo para la temporada 26/27, sino que también salió a la luz el que será el nuevo entrenador en caso de que esto suceda, de este modo poniendo fina los rumores y especulaciones del destino del banquillo.

José Mourinho, en su etapa con el Real Madrid | AFP

Benfica ‘obligado’ a hablar

Aunque la llegada de Mourinho era un ‘secreto a voces’, el equipo del Benfica y el propio entrenador se habían limitado a hablar sobre este caso, ahora todo parece indicar que estaban a la espera de que la propia campaña de Florentino fuera la que diera la noticia.

Tras el video, el equipo de las Águilas emitió un comunicado donde aclaró la situación del entrenador, confirmando la propuesta del Madrid, la cual ronda los 15 millones de euros, misma que había iniciado en siete, pero gracias a su demora (por la votación presidencial), el costo se habría dobleteado.