¿Por qué Japón cambió el CET por El Barrial?

La Selección de Japón modificó de última hora su plan de preparación en Monterrey rumbo al Mundial 2026 y decidió dejar el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) para trasladar sus prácticas a El Barrial, casa de entrenamiento de Rayados.

Aunque originalmente los japoneses habían elegido el CET como su centro de trabajo previo al torneo, tras una evaluación reciente detectaron problemas en el estado de las canchas, situación que provocó el cambio de sede. Se señala que el césped no cumplió con las expectativas del cuerpo técnico nipón, que busca las mejores condiciones posibles a pocos días de su debut mundialista.

Selección de Japón | x:@jfa_samuraiblue

Modificaron su agenda

La situación obligó a los llamados Samuráis Azules a modificar su agenda. De hecho, este miércoles realizaron su entrenamiento en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UANL mientras se definía su nueva sede de trabajo.

A partir de este jueves, Japón entrenará en El Barrial, complejo deportivo de Rayados que será utilizado para completar su preparación antes de entrar de lleno a la actividad mundialista. El entrenamiento está programado para las 17:00 horas.

El Barrial se encargará de recibir a Japón durante la Copa del Mundo | IMAGO7

¿Que llamó la atención co Japón?

El cambio llama la atención porque apenas en abril la federación japonesa había seleccionado el CET como su campamento previo al Mundial después de visitar y aprobar las instalaciones. Sin embargo, las condiciones actuales del terreno de juego llevaron a la delegación asiática a reconsiderar su decisión y buscar una alternativa.

Con ello, El Barrial se convierte en el anfitrión de una de las selecciones participantes en la Copa del Mundo, mientras Japón busca llegar en las mejores condiciones posibles al torneo que arrancará en los próximos días.