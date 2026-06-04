Japón vuelve a cambiar su lugar de entrenamiento

La Selección de Japón modificó sus planes de preparación en Monterrey y ya no entrenará en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres (CET), debido a las condiciones de la cancha.

El conjunto asiático, uno de los participantes que tendrá actividad en la sede Monterrey durante la Copa del Mundo de 2026, decidió trasladar sus prácticas a El Barrial, tradicional centro de entrenamiento de Rayados, donde comenzará a trabajar a partir de este jueves 4 de junio a las 17:00 horas.

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La decisión fue tomada luego de una evaluación de las condiciones del terreno de juego del CET, por lo que la delegación japonesa optó por buscar una alternativa que garantizara mejores condiciones para sus sesiones de preparación.

Mientras se concretaba el cambio de sede, Japón realizó este miércoles 3 de junio, su entrenamiento en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde mantuvo su agenda de trabajo sin contratiempos.

El CET de Tigres recibirá a Japón durante la Copa del Mundo | CAPTURA

El Barrial se convertirá así en la base de operaciones de la escuadra nipona durante su estancia en la ciudad, aprovechando una de las instalaciones deportivas más reconocidas del futbol mexicano y que habitualmente utiliza el club regiomontano Rayados.

La presencia de Japón en Monterrey ha generado gran expectativa entre los aficionados, pues la selección asiática es una de las más competitivas de su confederación y cuenta con futbolistas que militan en algunas de las principales ligas de Europa. El cambio de sede busca que el equipo pueda preparar de la mejor manera sus compromisos mundialistas en territorio regiomontano.