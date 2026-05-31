¡Abusados! Japón saca provecho de nueva regla de la FIFA y vence a Islandia

Japón protagonizó un episodio inusual en el futbol internacional al aprovechar una de las nuevas modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA para imponerse 1-0 a Islandia en un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro parecía encaminarse a un empate sin goles, pero una situación reglamentaria terminó inclinando la balanza a favor del conjunto asiático.

¿Qué sucedió?

Durante gran parte del compromiso, japoneses e islandeses sostuvieron un duelo equilibrado, con pocas oportunidades claras de gol y un marcador que permaneció inmóvil. Sin embargo, todo cambió al minuto 84, cuando el cuerpo técnico de Islandia decidió realizar dos modificaciones para refrescar al equipo en la recta final del encuentro.

En ese momento se produjo la sustitución de Ísak Thorvaldsson por Kristian Hlynsson. De acuerdo con el reporte arbitral, el procedimiento de cambio excedió el tiempo máximo permitido de 10 segundos para abandonar el terreno de juego, una situación contemplada por la nueva normativa que la FIFA ha comenzado a implementar en partidos de preparación internacionales.

Árbitro aplica nueva regla de FIFA en cambio l CAPTURA DE PANTALLA

La regla establece que cuando un futbolista sustituido tarda más de 10 segundos en abandonar la cancha, el jugador que ingresará deberá esperar hasta la siguiente interrupción del juego y, además, deberá transcurrir al menos un minuto antes de que pueda incorporarse oficialmente al partido. Durante ese lapso, el equipo infractor debe competir con un hombre menos sobre el terreno.

La decisión sorprendió tanto a los jugadores como a los aficionados presentes, ya que pocas veces se había visto aplicada una sanción de este tipo en un encuentro de selecciones nacionales. Islandia se encontró repentinamente con diez futbolistas en un momento decisivo del compromiso y tuvo que reorganizarse rápidamente para evitar daños mayores.

Japón aprovechó el hombre de más y anotó l CAPTURA DE PANTALLA

No obstante, Japón detectó de inmediato la ventaja numérica y aceleró sus ataques. Apenas unos instantes después de que se hiciera efectiva la sanción temporal, el conjunto nipón encontró espacios que no habían aparecido durante el resto del encuentro. La superioridad momentánea terminó siendo determinante.

Fue entonces cuando Koki Ogawa apareció dentro del área para marcar el único gol del partido. El delantero japonés aprovechó la desorganización defensiva provocada por la inferioridad numérica islandesa y envió el balón al fondo de las redes, desatando la celebración del equipo asiático cuando el reloj se acercaba a los minutos finales.

Aplican nueva regla de FIFA en contra de Islandia l CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué busca la FIFA con esta regla?