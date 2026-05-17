¡Una locura! Japón tendrá jersey de entrenamiento inspirado en Supercampeones

Si algo define a Japón es su capacidad de juntar su rica tradición oriental con su actualidad moderna. El anime se ha convertido en un símbolo de identidad colectiva en el país del sol naciente, por lo que es normal que la selección nipona use distintivos sobre dicha animación en sus uniformes.

Además de sus uniformes de local y visitante, Footy Headlines reveló que los Samuráis Azules contarán con una equipación especial antes de los partidos de la Copa del Mundo. El jersey de Japón está inspirado en una portada del manga de Capitán Tsubasa -o Supercampeones aquí en México-.

El jersey de Japón | Footy Headlines

¿Cómo es la equipación de Japón?

La nueva camiseta de Adidas para el Mundial de 2026, que se usa antes del partido, luce una estética atrevida y muy exclusiva. Presenta un estampado gráfico dinámico y ondulado en la parte delantera, con diferentes tonalidades de morado y azul claro.

Este llamativo y fluido diseño está perfectamente enmarcado por hombros raglán de color azul oscuro y mangas cortas blancas que contrastan marcadamente.

El jersey de Japón | Footy Headlines

El calendario de Japón en el Mundial 2026

Después de los anfitriones, Japón se convirtió en la primera nación en clasificar al Mundial 2026. Los Samuráis Azules jugarán su octava Copa del Mundo, en total y de manera consecutiva.

En 2002, 2010, 2018 y 2022 lograron superar la primera fase y marcaron un nuevo hito en el balompié nipón. Ahora, en el Grupo F, el combinado asiático buscará una participación decorosa, en un sector que luce complejo.

El equipo nipón debutará ante Países Bajos el 14 de junio; posteriormente enfrentará a Túnez el 20 junio y finalizará su participación en la Fase de Grupos el 25 de junio ante Suecia. En un Grupo F disputado y parejo, los dirigidos por Hajime Moriyasu buscarán hacer historia como en 2022.