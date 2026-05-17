Con figuras consolidadas y jóvenes talentos que buscan dar el salto definitivo, la Copa del Mundo de 2026 apunta a convertirse en el escenario ideal para el nacimiento de nuevas estrellas. A poco más de un mes del arranque del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, varios futbolistas llegan con el perfil para ser las grandes revelaciones mundialistas.

Aunque las listas definitivas todavía no son entregadas por las selecciones nacionales, estos jugadores lucen prácticamente asegurados para estar presentes en la justa mundialista por el nivel que atraviesan y la importancia que tienen actualmente en sus equipos y selecciones.

Trofeo de la Copa del Mundo | AP

¿Qué jugadores apuntan a ser revelación en la Copa del Mundo 2026?

Para México, uno de los jugadores con mayor expectativa sería Gilberto Mora. El mediocampista llegaría a su primer Mundial con solo 17 años, y siendo uno de los jugadores que la afición mexicana quiere ver más en la Copa del Mundo.

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Lamine Yamal. El atacante español llegará al Mundial con apenas 18 años, pero ya convertido en una de las principales figuras del futbol europeo gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para aparecer en momentos importantes.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona y España | AP

En Sudamérica también destaca William Pacho, quien se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de Ecuador. Su forma de defender y personalidad dentro del campo lo colocan como un posible protagonista del torneo para su selección.

También destaca Warren Zaïre-Emery, quien apunta a ser parte importante del mediocampo de Francia. A su corta edad, ya demuestra personalidad y calidad en uno de los equipos más competitivos de Europa.

Warren Zaïre-Emery, jugador de Francia | AP

Figuras europeas ya consolidadas

En Europa, Arda Güler también aparece como uno de los futbolistas a seguir. El mediocampista turco destaca por su técnica y capacidad ofensiva.

Otro nombre importante rumbo al Mundial es Erling Haaland. El delantero de Noruega apunta a disputar su primera Copa del Mundo y podría convertirse en una de las máximas figuras del torneo gracias a su capacidad goleadora y dominio físico. Su presencia sería una de las más esperadas para la edición de 2026.