¡A marchas forzadas! Estadio de Monterrey trabaja con el tiempo encima

A menos de un mes para el arranque de la Copa del Mundo de 2026, el Estadio Monterrey continúa transformándose para cumplir con los requisitos establecidos por FIFA rumbo a la justa mundialista. El inmueble regiomontano deberá ser entregado oficialmente al organismo el próximo 17 de mayo, por lo que las labores de adecuación se mantienen a marchas forzadas.

¿Qué detalles se trabajan?

Actualmente, una de las principales modificaciones se realiza en la zona de prensa, la cual estará ubicada en la parte alta del estadio. En esa área se trabaja en la adaptación de espacios para medios de comunicación que darán cobertura al torneo, además de instalaciones especiales para la operación internacional que demanda un evento de esta magnitud.

Estadio de Monterrey | IMAGO7

Otro de los cambios visibles se encuentra en la zona donde habitualmente se coloca el grupo de animación. Ese sector no contaba con butacas; sin embargo, para el Mundial ya comenzaron a instalarse asientos, con el objetivo de cumplir con las normas de FIFA respecto a la capacidad y distribución del público dentro del recinto.

En el exterior del estadio también son notorias las adecuaciones. En los alrededores ya se colocan oficinas prefabricadas que servirán para distintas áreas operativas durante la competencia. Entre ellas destaca el centro de acreditaciones, espacio clave para el acceso y control de prensa, personal organizador y voluntarios.

El estadio de Monterrey por fuera | IMAGO7

Pasto híbrido ya luce

La cancha del inmueble también presenta avances importantes. El terreno de juego ya cuenta con la implementación de pasto híbrido, uno de los requisitos solicitados por FIFA para garantizar mejores condiciones de juego durante los partidos mundialistas.

Estadio BBVA de Rayados de Monterrey | IMAGO7

Además, todavía quedan pendientes algunos detalles estéticos y de identidad visual, como el retiro de las letras con el nombre actual del estadio, una medida que forma parte de los lineamientos comerciales del organismo internacional para las sedes mundialistas.

En materia de seguridad, alrededor de prácticamente todo el perímetro del recinto fue instalado un nuevo enrejado, buscando reforzar el control de accesos y la protección exterior durante el torneo.