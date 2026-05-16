Chivas conquista el título Sub-21 en casa del América; confirma el poder de su cantera

Chivas sigue demostrando el poder de su cantera, debido a que el conjunto rojiblanco se coronó campeón de la categoría Sub-21 del Clausura 2026, luego de imponerse al América en una serie que prácticamente quedó definida desde el juego de ida.

El Guadalajara tomó una amplia ventaja de 4-1 en el Estadio Akron, resultado que le permitió manejar la vuelta disputada en la cancha Centenario y cerrar el campeonato con autoridad.

Durante la primera mitad, el conjunto azulcrema fue el equipo que más insistió ofensivamente, ya que América generó peligro principalmente a través de Miguel Carreón, aunque no logró romper el cero en el marcador.

Chivas Sub 21 selló la goleada ante América en la Final del clausura 2026 | IMAGO7

Cada vez que Chivas encontró espacios para contragolpear, la defensa americanista mostró dudas y terminó sufriendo en zona defensiva.

Para la segunda parte, las Águilas mantuvieron la presión, especialmente atacando por las bandas, aunque la zaga rojiblanca respondió de buena manera. Guadalajara optó por un planteamiento más conservador, en el que priorizó mantener la ventaja del juego de ida.

¿Jóvenes para el Atlante?

Entre los asistentes al partido destacó la presencia de Federico Vilar, auxiliar técnico del Atlante, quien siguió de cerca el desempeño de varios juveniles desde uno de los palcos del inmueble.

La presencia de Vilar toma relevancia luego de que Miguel Herrera dejara claro recientemente que los Potros de Hierro buscarán reforzarse con jóvenes provenientes de distintos equipos.

Chivas Sub 21 l IMAGO7

También estuvo presente Eduardo Arce, entrenador de la Selección Mexicana Sub-20, considerando que Chivas es uno de los clubes que más futbolistas aporta al combinado nacional en categorías juveniles.