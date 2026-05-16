Ángel Sepúlveda respalda designación de César Arturo Ramos para el duelo ante Cruz Azul
Previo al enfrentamiento ante Cruz Azul, el delantero de Chivas, Ángel Sepúlveda, manifestó su respaldo a la designación de César Arturo Ramos como juez central del encuentro, al asegurar que se trata del árbitro más capacitado del futbol mexicano y confiar en que su actuación permitirá que el espectáculo se desarrolle con normalidad.
¿Qué dijo Ángel Sepúlvedad?
El atacante rojiblanco señaló que dentro del vestidor existe tranquilidad respecto al trabajo arbitral y espera que el duelo pueda jugarse con intensidad, pero sin decisiones que terminen influyendo directamente en el marcador.
“Creo que ya todos lo han manifestado. Es él mejor, lo mejor que tenemos, es una realidad. Con todo el respeto. Obviamente, esperemos que sea así, que sea un partido que se deje jugar, que que haya espectáculo para el público. Obviamente, a ver, lo primero, que que no perjudiquemos a nadie. Creo que al final eso sería lo mejor, te digo, nadie se quiere equivocar, nosotros vamos a buscar hacer nuestro partido y vamos a buscar ganar mucho”, declaró.
Aunque evitó profundizar en la polémica arbitral, Sepúlveda admitió que durante el torneo sí han existido acciones en las que el equipo tapatío se ha sentido perjudicado. Sin embargo, dejó claro que el plantel mantiene su atención puesta únicamente en el rendimiento deportivo y no en factores externos.
Ángel Sepúlveda comprometido
El delantero subrayó que Chivas se encuentra comprometido en pelear cada balón y encarar cada partido con responsabilidad, convencidos de que el trabajo colectivo es el camino para conseguir resultados positivos.
“Bueno, haber habido jugadas donde a lo mejor nos ha tocado esa mala fortuna. Lo vuelvo a repetir, nosotros nos enfocamos a nuestro trabajo. Obviamente, hay cosas que no podemos controlar ni manejar ni queremos hacerlo tampoco. El equipo está comprometido a dejar todo en la cancha, a ir jugada a jugada, a trabajar los partidos para para poder ganarlos y, bueno, te digo, vamos avanzando paso a paso, partido a partido. Bueno, mañana tenemos una gran oportunidad para seguir haciéndolo así”, señaló.
Por otra parte, Sepúlveda habló del significado especial que tiene disputar este tipo de encuentros en el Estadio Jalisco, inmueble histórico para la institución rojiblanca y que considera una segunda casa para el equipo.
El atacante recordó que desde pequeño seguía los partidos de Chivas en ese estadio a través de la televisión y ahora, como jugador del club, considera una motivación importante poder escribir su propia historia en esa cancha.
“A mí me tocó verlos en la televisión. Veía los partidos de Chivas. Creo que ahora es nuestra segunda casa, creo que que hay que hacernos sentir, hay que hacernos respetar en ella también. Creo que que lo vemos así, es una motivación donde vimos a nuestros hijos jugar, donde donde hay muchas anécdotas, que que uno le le tocó ver desde la televisión. Hoy nos toca a nosotros escribirlas y estamos listos”, concluyó.