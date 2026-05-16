Real Madrid cierra a Mourinho mientras planea reunión urgente con Mbappé

La Temporada 2025/26 del Real Madrid será recordada como una de las hecatombes merengues más importantes de los últimos años. Sin embargo, la dirigencia de la Casa Blanca buscará dar un giro importante en la próxima campaña, por lo que el primer gran cambio será en el banquillo.

De acuerdo con MARCA, el Real Madrid y José Mourinho llegaron a un acuerdo para una segunda etapa del entrenador lusitano en Valdebebas. El propio medio ibérico indicó que 'The Special One' tomará las riendas del equipo blanco en cuanto termine la actual temporada.

Mourinho reemplazaría a Álvaro Arbeloa, quien llegó como interino tras la destitución de Xabi Alonso. Pese a tener una gran baraja de entrenadores, Florentino Pérez y la dirigencia del Real Madrid llegaron a la conclusión que era necesario mano dura en un vestido lleno de egos, y quien mejor que el luso.

José Mourinho | AP

Reunión de emergencia con Mbappé

Sin embargo, el vendaval merengue no cesará con solo la llegada de José Mourinho. De acuerdo con Fabrizio Romano, Florentino Pérez, el todavía presidente del Real Madrid, y Kylian Mbappé se encuentran en una reunión de emergencia.

El francés tuvo uno de los momentos más acalorados de la temporada cuando cuestionó en una rueda de prensa a Arbeloa. Donatello aseguró que el estratega español lo llamó "el cuarto delantero del Real Madrid"; el exjugador y timonel merengue desmintió dicha frase.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid | AP

¿Cómo fue la primera etapa de Mourinho en el Real Madrid?

En mayo de 2010, la dirigencia blanca hizo oficial la llegada de José Mourinho al Real Madrid, tras ganar la Champions de dicha campaña con el Inter de Milán. Sin embargo, Florentino Pérez no trajo al lusitano por conseguir dicha Orejona, fue porque logró ser la "kriptonita" del Barcelona de Pep Guardiola.

Sin embargo, pese a que el 2010 comenzó invicto por 19 partidos, la primera gran derrota de Mou como entrenador merengue fue ante el Barcelona, con un 5-0 histórico. Pese a dicho descalabro, en abril de 2011, el lusitano ganó su primer título con el Real Madrid: la Copa del Rey ante el Barcelona de Pep.

José Mourinho | AP

Mourinho llegó a España para ser la antítesis de Guardiola, dejando de lado el 'tiki taka' por la efectividad y la garra. Sin embargo, pese a que logró anteponerse en varias ocasiones y ganó tres títulos en su paso por el Real Madrid, la Copa de Campeones se volvió su talón de Aquiles.