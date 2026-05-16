¿Qué días lloverá más fuerte en CDMX? Alertan por tormentas con granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial ante la llegada de un nuevo temporal que afectará a distintas alcaldías de la capital entre el 18 y el 21 de mayo, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones.
La alerta ocurre luego de varios días de tormentas intensas en el Valle de México que ya provocaron inundaciones, afectaciones al transporte y caída de árboles en algunas alcaldías.
¿Qué días lloverá más fuerte en CDMX?
Según el reporte difundido por autoridades capitalinas, el nuevo temporal de lluvias comenzará el lunes 18 de mayo y se extenderá hasta el jueves 21 de mayo. Durante esos días se prevén precipitaciones de fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y vientos intensos.
Autoridades piden tomar precauciones por lluvias y granizo
Protección Civil recomendó a la población:
Portar paraguas o impermeable
Mantener limpias coladeras y desagües
Evitar cruzar calles inundadas o con corrientes de agua
No resguardarse bajo árboles, postes o estructuras inestables
Conducir con precaución ante posibles encharcamientos y objetos arrastrados por la lluvia
Además, las autoridades pidieron mantenerse informados a través de canales oficiales debido a que el pronóstico podría modificarse conforme avance el sistema de tormentas.
⚠️#AvisoEspecial por temporal de lluvias en la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 15, 2026
Del lunes 18 de mayo al jueves 21 de mayo, se prevén #lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos que pueden superar los 50 km/h.… pic.twitter.com/ttA2Q2Ja3c