¿Qué días lloverá más fuerte en CDMX? Alertan por tormentas con granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial ante la llegada de un nuevo temporal que afectará a distintas alcaldías de la capital entre el 18 y el 21 de mayo, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones.

La alerta ocurre luego de varios días de tormentas intensas en el Valle de México que ya provocaron inundaciones, afectaciones al transporte y caída de árboles en algunas alcaldías.

Las autoridades alertaron por lluvias fuertes, caída de granizo y posibles encharcamientos en varias alcaldías de la CDMX. / Pixabay

¿Qué días lloverá más fuerte en CDMX?

Según el reporte difundido por autoridades capitalinas, el nuevo temporal de lluvias comenzará el lunes 18 de mayo y se extenderá hasta el jueves 21 de mayo. Durante esos días se prevén precipitaciones de fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y vientos intensos.

El nuevo temporal afectará a la Ciudad de México con tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento. / iStock

Autoridades piden tomar precauciones por lluvias y granizo

Protección Civil recomendó a la población: Portar paraguas o impermeable

Mantener limpias coladeras y desagües

Evitar cruzar calles inundadas o con corrientes de agua

No resguardarse bajo árboles, postes o estructuras inestables

Conducir con precaución ante posibles encharcamientos y objetos arrastrados por la lluvia Además, las autoridades pidieron mantenerse informados a través de canales oficiales debido a que el pronóstico podría modificarse conforme avance el sistema de tormentas.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante el pronóstico de lluvias intensas. / iStock