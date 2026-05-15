08:41 Takefusa Kubo lidera lista de Japón rumbo al Mundial 2026

08:41 NFL 2026: Calendario completo Green Bay Packers

08:39 Juan Carlos Carpio llega a Pemex: quién es el relevo de Víctor Rodríguez

07:59 VIDEO: Madre e hijo salen disparados de camioneta del fierro viejo tras frenar de emergencia

07:54 ¿Ya se ve en Real Madrid? Mourinho reveló importante información sobre su futuro

07:27 La estrategia de Amandine Miquel para la victoria de Rayadas en la Final de Ida

07:18 ¿Comprarás dólares este viernes 15 de mayo? Así cierra el peso mexicano la semana

07:00 El Reporte Ponce: Pumas y Chivas eligen ruta distinta; sólo uno no juega como grande

06:00 Portada RÉCORD 15 mayo 2026