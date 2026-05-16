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Futbol

La afición de Chivas convierte el Estadio Jalisco en una fiesta previo al duelo ante Cruz Azul

Afición de Chivas | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 20:09 - 15 mayo 2026
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El Rebaño Sagrado regresará a la que fue su casa por tantos años para el duelo de Semifinales ante La Máquina

A unas horas del decisivo encuentro frente a Cruz Azul, Chivas cerró su preparación rodeado por cerca de 10 mil aficionados que transformaron el histórico inmueble rojiblanco en una auténtica fiesta de pasión y aliento.

Desde mucho antes de que aparecieran los jugadores en la cancha, las tribunas ya vibraban entre banderas, trapos, humo y cánticos que recordaron las noches más especiales del club. La afición acudió con un solo objetivo: hacerle sentir al equipo que no está solo en el momento más importante del torneo.

Estadio Jalisco | IMAGO7

¿Cómo recibieron al equipo de Gabriel Milito?

El plantel dirigido por Gabriel Milito fue recibido entre aplausos y ovaciones. Cada futbolista escuchó su nombre acompañado por el respaldo de la gente, aunque hubo algunos que provocaron una reacción especial. Fernando González, Richard Ledezma y Bryan González fueron de los más coreados durante la práctica abierta.

Lejos de sentirse como un entrenamiento, el ambiente tuvo tintes de partido. La afición no dejó de cantar un solo instante y convirtió el estadio en un escenario de comunión total entre equipo y tribuna. Los futbolistas se acercaron constantemente a las gradas para agradecer el apoyo y entonar junto a la gente algunos de los cánticos tradicionales del Rebaño.

"El que no salte es un ‘Chemo’ maric…" y el clásico "Saltaré el tablón, saltaré el tablón, que Chivas saldrá campeón" retumbaron con fuerza en el inmueble de la Calzada Independencia, acompañado por fuegos artificiales, aplausos y un ambiente cargado de ilusión.

Afición de Chivas en serenata previo a Semifinal ante Cruz Azul l X:Chivas

Muchos de los presentes no lograron conseguir boletos para el partido de vuelta, pero encontraron en esta práctica una manera de acompañar al equipo y recordarle lo que representa disputar una semifinal con la camiseta rojiblanca. La respuesta de la gente dejó claro que, en los momentos decisivos, Chivas siempre encuentra refugio en su afición.

Uno de los personajes más ovacionados de la noche fue Amaury Vergara. El propietario del club convivió con el cuerpo técnico y los futbolistas, mientras respondía constantemente a las muestras de cariño de los seguidores, quienes reconocen su cercanía con el equipo en este cierre de torneo.

Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | MEXSPORT
Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | MEXSPORT

El trabajo del Rebaño Sagrado

En lo deportivo, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez y Richard Ledezma trabajaron junto al resto del plantel. Aguirre, incluso, realizó parte de la sesión con un vendaje en la pierna izquierda y posteriormente hizo trabajo diferenciado.

Sin embargo, una de las imágenes más significativas de la noche ocurrió lejos de los reflectores principales. Gabriel Milito apareció acompañado de su hijo Enzo dentro del terreno de juego y ambos compartieron algunos momentos en una de las porterías del estadio. Una escena sencilla, pero poderosa, que reflejó serenidad y unión en medio de la tensión previa al encuentro definitivo.

Entre humo rojiblanco, cantos interminables y una afición entregada, Chivas cerró su preparación con una certeza: pase lo que pase en la cancha, detrás del equipo hay miles de voces empujando con el mismo sueño.

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