¡Reprobable! Aficionados del Cruz Azul apedrean el autobús de seguidores de Chivas tras serenata

Momento reprobable se vivió tras la serenata que realizaron los aficionados de las Chivas al equipo, previo a la Ida de Semifinales en la Ciudad de México ante el Cruz Azul, con algunos seguidores celestes protagonizando una persecución con piedras y palos.

Un momento oscuro se ha desatado en redes sociales en donde se aprecian aficionados de La Máquina apedreando el autobús, y a los propios Chivahermanos, por una lateral del periférico desatando el caos en medio de la avenida.

Seguidores del Cruz Azul apedrean a Chivahermanos l CAPTURA

Así fue la serenata

Cabe mencionar que, cerca de 400 aficionados de Chivas se dieron cita en el hotel de concentración del equipo para brindar una serenata previo al duelo de ida de las Semifinales del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

La magnitud de seguidores provocó caos vial en los alrededores del inmueble, donde decenas de familias y grupos de amigos llegaron con banderas, playeras y cánticos para alentar al Rebaño Sagrado, pese a la lluvia y las bajas temperaturas.

Afición de Chivas en serenata previo a Semifinal ante Cruz Azul l X:Chivas

Los aficionados no dejaron de cantar durante varios minutos y entonaron a todo pulmón. Ante la muestra de apoyo, los jugadores salieron del hotel para agradecer a la afición y convivir con ella tomándose fotografías y firmando autógrafos.

Uno de los futbolistas más ovacionados fue Ángel Sepúlveda, además de Omar Govea, Diego Campillo y Micky Tapias, quienes recibieron el cariño de los seguidores rojiblancos en el hotel de concentración en la noche previa al encuentro que terminó 2-2.

Óscar Whalley al final del partido Cruz Azul contra Chivas | MEXSPORT

¿Cómo fue el partido?

El Rebaño Sagrado el que pegó primero en el marcador con el gol de Santiago Sandoval. Pero Cruz Azul no tardó en responder, y lo hizo con una auténtica joya. Charly Rodríguez sorprendió a propios y extraños al ver adelantado a Whalley y sacar un disparo espectacular.

Chivas volvió a tomar la ventaja gracias a una jugada inmediata tras un cambio clave. Miguel Gómez, con apenas cuatro minutos y nueve segundos en el campo, apareció al 49’ para asistir a Ángel Sepúlveda. Bryan González protagonizó una acción controvertida tras un posible pisotón sobre Christian Ebere dentro del área, lo que llevó al árbitro a señalar la pena máxima a favor de los celestes y mismo que hizo válido para empatar.