Cruz Azul alcanza histórica racha goleadora; Chivas fue el último en colgarle el cero

Cruz Azul sigue rompiendo rachas este semestre; en el encuentro ante Chivas no fue la excepción, ya que llegaron a 23 partidos consecutivos anotando gol, igualando la marca lograda en la temporada 1991/92.

En el juego de ida de las semifinales, Carlos Rodríguez fue el encargado de poner el empate tras el gol de Santiago Sandoval, resultado que obligó a Cruz Azul a mantener viva la racha. Más tarde, Christian Ebere volvió a igualar el marcador.

La Máquina fue una de las mejores ofensivas del torneo, con 31 goles en la fase regular, solo por debajo de Chivas y Pumas. Esta racha ofensiva recuerda a la conseguida en la temporada 1991/92, cuando los celestes contaban con Carlos Hermosillo y José de la Torre, quienes ayudaron al club a alcanzar esa marca.

En esta temporada, Agustín Palavecino, José Paradela y Gabriel Fernández se convirtieron en piezas clave para mantener la racha, en la que Cruz Azul logró 43 goles entre la liguilla del torneo pasado y el Clausura 2026 dentro de la Liga MX.

CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT

Chivas, el último equipo en dejar sin gol a Cruz Azul

El Rebaño Sagrado fue el último equipo que logró dejar sin gol a Cruz Azul, en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, serie que terminaría llevándose el conjunto cementero en casa tras la falla desde los once pasos de Javier Hernández.

Finalmente, en Concachampions, la Máquina también se quedó sin anotar en el juego de ida ante Los Ángeles FC, luego de caer 3-0 en el BMO Stadium, resultado que terminaría por condenarlos a la eliminación con un marcador global de 4-1.