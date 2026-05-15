Brady regresa a New England para comentar el Patriots vs Packers

Al dejar una marca difícil de romper en la NFL y sobretodo en la franquicia de los Patriots, Tom Brady regresa a New England, pero esta vez de una manera diferente, el máximo ganador de Super Bowl regresará como comentarista en la Semana 9, en el partido de los Pats frente a los Packers.

Aunque es su tercera temporada como analista, al expatriota no le habían asignado un partido con uno de los equipos que más lo marcaron en su carrera como profesional, pues la cadena a la que pertenece como comentarista daba preferencia a las transmisiones del la Conferencia Nacional, además de que los Patriots dieron la sorpresa en la temporada pasada llegando al Super Bowl LX.

Christian González en celebración con los Patriots ante Broncos | AP

New England se ha vuelto a convertir en parte de los equipos dominantes de la NFL, este año uno de sus partidos estelares será ante los Packers de Green Bay y es ahí donde Tom Brady participara como comentarista del encuentro, en el duelo de la Semana 9 el domingo 8 de noviembre a las 16:25 hrs.

Leyenda de New England

Brady comenzó su carrera como profesional con los Patriots, quienes lo seleccionaron en el Draft de 1999, su oportunidad para convertirse en titular fue en la Semana 2 de la temporada 2001, los patriotas se enfrentaban ante los Jets y el mariscal titular fue obligado a salir del encuentro, aunque Brady no pudo evitar la derrota, su titularidad ya estaba asegurada.

La semana siguiente se enfrentaron ante los Colts de Peyton Manning, uno de los juegos que marcaron el inicio de una rivalidad entre Brady y Manning, más aparte el comienzo de la carrera llena de triunfos de Tom Brady con los Patriots. New England venció a Indianapolis 44-13 y poco a poco Brady tomo el control de la NFL.

Tom Brady comandó a su equipo para llegar a la Final de la AFC