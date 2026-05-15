VIDEO: ‘Torito’ de pirotecnia provoca explosión y deja una mujer muerta

Lo que debía ser una noche de fiesta terminó convirtiéndose en una tragedia en el municipio de Amatitán, Jalisco, luego de que un ‘torito’ de pirotecnia provocara una fuerte explosión en plena plaza principal, dejando como saldo una mujer fallecida y al menos 24 personas heridas.

El accidente ocurrió la noche del jueves durante las tradicionales fiestas patronales de la localidad, ubicada a unos 50 kilómetros de Guadalajara y muy cerca del municipio de Tequila. La celebración transcurría con normalidad hasta que una serie de explosiones generó escenas de pánico entre los asistentes.

La víctima mortal fue una mujer de 52 años, vecina de Amatitán, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado además de severas lesiones provocadas por esquirlas tras el estallido de un cilindro de gas LP. Aunque recibió atención médica inmediata, murió durante la madrugada debido a la gravedad de sus heridas.

Una persona prendió un 'torito' y empezó a correr dentro de una plaza / Redes Sociales

Así ocurrió la explosión

De acuerdo con información de Protección Civil municipal, el accidente comenzó cuando algunos artefactos del ‘torito’ de pirotecnia impactaron puestos semifijos de comida instalados alrededor de la plaza, donde se utilizaban tanques de gas LP para cocinar.

El comandante de Protección Civil de Amatitán, Junior Ventura, explicó que el fuego alcanzó los cilindros de gas y provocó varias explosiones que rápidamente desataron el caos entre las personas que se encontraban disfrutando de los festejos.

En videos difundidos en redes sociales puede observarse el momento exacto en que un hombre enciende el torito y comienza a correr, como parte de la tradición popular. Segundos después, una enorme explosión ilumina la plaza mientras decenas de asistentes corren desesperadamente para ponerse a salvo.

Los primeros reportes indican que algunas chispas llegaron a un puesto donde explotó un tanque de gas/ Redes Sociales

Las imágenes rápidamente se viralizaron debido a la magnitud del estallido y las escenas de terror que vivieron las familias presentes.

Más de 20 personas resultaron heridas

El saldo preliminar reportado por las autoridades fue de seis personas con lesiones graves, cinco con heridas regulares y 14 con lesiones menores. Todos los lesionados fueron trasladados a hospitales de municipios cercanos como Magdalena y Tequila para recibir atención médica especializada.

Algunas víctimas sufrieron quemaduras severas, golpes y lesiones provocadas por fragmentos metálicos y restos de estructuras dañadas tras la explosión.

Una mujer falleció y más de 20 personas están delicadas por los golpes y quemaduras que sufrieron / Redes Sociales

La plaza permanece acordonada

La mañana de este viernes, la plaza principal de Amatitán continuaba bajo resguardo de las autoridades mientras peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaban los trabajos correspondientes para determinar qué originó exactamente el accidente.

Peritos especializados realizaron levantamiento de evidencias, análisis periciales y toma de fotografías que serán integradas a la carpeta de investigación.

Aunque en redes sociales comenzaron a circular distintas versiones sobre el incidente, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado oficialmente cuál fue la causa precisa que detonó la tragedia.

Las autoridades todavía continúan con las investigaciones sobre la tragedia en el municipio / Redes Sociales

Amatitán prohibirá la pirotecnia Tras lo ocurrido, el Gobierno municipal de Amatitán anunció que quedará prohibido el uso de pirotecnia en eventos públicos dentro del municipio.

"Quedará estrictamente prohibido el uso de pirotecnia en cualquier evento público dentro del municipio", informó el Ayuntamiento mediante un comunicado oficial.

Las autoridades aseguraron que la medida busca prevenir nuevos accidentes y garantizar la seguridad de la población durante futuras celebraciones. Además, señalaron que actualmente la prioridad es brindar apoyo a las víctimas y sus familias, así como mantener el acompañamiento institucional necesario tras la tragedia.

Una tradición que terminó en tragedia

🇲🇽 Amatitán, Jalisco, #Mexico



At least 20 people were injured after fireworks exploded gas cylinders during a patron saint festival near a church.



A pyrotechnic device fell onto a food stall with LPG tanks and boiling oil, triggering a massive blast and fire that tore through… pic.twitter.com/wmTMt34jqH — Ian Collins (@Ian_Collins_03) May 15, 2026

El uso de ‘toritos’ y juegos pirotécnicos forma parte de muchas festividades patronales en distintas regiones de México; sin embargo, este tipo de eventos también ha provocado múltiples accidentes en años recientes debido al manejo de explosivos y materiales inflamables.