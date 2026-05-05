VIDEO: Brutal explosión en fábrica de fuegos artificiales deja 26 muertos

Una fuerte explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China dejó una escena de devastación y luto, luego de que autoridades confirmaran que el número de víctimas mortales ascendió a 26 personas, además de al menos 61 heridos, tras el siniestro registrado en la provincia de Hunan.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:43 horas del pasado lunes en la empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, dedicada a la fabricación y exhibición de pirotecnia, lo que generó una reacción inmediata de las autoridades y la suspensión de actividades en la industria local para revisar las condiciones de seguridad.

La explosión ocurrió por la tarde del pasado lunes en la provincia de Hunan, China / Especial

Una enorme columna de humo

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que se registraban explosiones consecutivas acompañadas por una enorme columna de humo que se elevaba sobre una zona rural rodeada de montañas, lo que evidenció la magnitud del accidente y el riesgo que representaba para las comunidades cercanas.

Imágenes aéreas captadas por drones un día después del incidente dejaron ver una extensa área cubierta de escombros humeantes, donde anteriormente se encontraban las instalaciones de la fábrica. Varias estructuras quedaron severamente dañadas, con techos arrancados por la fuerza de la onda expansiva, mientras el humo continuaba saliendo de algunos puntos.

Los bomberos tardaron toda una noche en sofocar las llamas y buscar a las personas afectadas / Especial

Despliegue masivo de rescate

Tras la explosión, las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia que incluyó a más de 1,500 elementos de distintas corporaciones, entre bomberos, equipos de rescate, personal médico y fuerzas de seguridad, con el objetivo de atender a los heridos, buscar posibles sobrevivientes y controlar la zona afectada.

El alcalde de Changsha, Chen Bozhang, reconoció la gravedad del hecho y expresó el impacto que ha tenido en la región.



Hasta el momento se habla de 26 personas fallecidas y decenas de heridos / Redes Sociales

"Sentimos un profundo dolor y estamos llenos de remordimiento", declaró, al tiempo que informó que las labores de búsqueda y rescate están básicamente completas".

Además, se estableció un perímetro de seguridad de tres kilómetros a la redonda y se evacuó a los habitantes cercanos como medida preventiva, mientras expertos enviados por el gobierno central supervisaban las tareas en el lugar.

La zona es conocida por su fabricación de juegos pirotécnicos / Redes Sociales

Investigaciones y control ambiental

Las autoridades informaron que actualmente se mantienen bajo control los niveles de contaminación del aire y el agua, los cuales se reportan dentro de parámetros normales, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión.

Como parte de las indagatorias, la policía detuvo a directivos de la empresa, en tanto se deslindan responsabilidades por este accidente que ha puesto nuevamente bajo la lupa las condiciones de seguridad en la industria.

Un sector marcado por accidentes

El presidente Xi Jinping hizo un llamado a redoblar esfuerzos para atender a las víctimas y exigir responsabilidades, además de instar a todas las regiones a aprender de lo ocurrido.

“Pidió esfuerzos totales para atender a los heridos, buscar a los desaparecidos y reforzar las medidas de seguridad”.

Liuyang es considerado uno de los principales centros de producción de fuegos artificiales en China, responsable de cerca del 60% de la producción nacional y del 70% de las exportaciones, lo que convierte a este tipo de incidentes en una preocupación constante.

Los accidentes industriales en el país no son aislados, ya que en años recientes se han registrado explosiones similares que han dejado decenas de víctimas, evidenciando fallas en los estándares de seguridad en distintos sectores.