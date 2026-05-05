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Futbol

¡Arbitraje mundialista! César Ramos pitará el Pumas vs América

César Arturo Ramos, árbitro mexicano| MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:27 - 05 mayo 2026
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La Comisión de Árbitros designo a la terna que irá a la Copa del Mundo para la Vuelta en el Olímpico Universitario

El arbitraje en la Ida de los Cuartos de Final entre América y Pumas fue los más polémico en el arranque de la Liguilla, pues inclusive se manejo la posibilidad de que las Águilas perdieran el partido de la mesa. Hoy, la Comisión de Árbitros dio a conocer de manera oficial las designaciones para la Vuelta en Ciudad Universitaria.

Pumas y América empatan 3-3, en la Ida de Cuartos. l IMAGO7

CÉSAR RAMOS PARA EL PUMAS VS AMÉRICA

El Clásico Capitalino tendrá como arbitraje de nivel mundialista, pues César Arturo Ramos Palazuelos fue designado como árbitro central para la Vuelta del Pumas vs América a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a disputarse el próximo domingo.

En credenciales, César Ramos es el mejor silbante que tiene el futbol mexicano, por lo que tras la polémica en el duelo de Ida, la FMF manda a lo mejor que tiene para este duelo de alto impacto. Además, Ramos Palazuelos también estará acompañado de lo abanderados y VAR que impartirán justicia en la próxima Copa del Mundo.

Importante señalar que César Arturo Ramos Palazuelos también fue árbitro central del Pumas vs América de la Jornada 12 del Clausura 2026, es decir, este mismo torneo. Dicho partido, terminó con victoria a favor de Pumas por un penal señalado al minuto 90.

César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

  • Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos

  • Asistente 1: Alberto Morín Méndez

  • Asistente 2: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

  • Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

  • VAR: Erick Yair Miranda Galindo

  • AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

DESIGNACIONES PARA LA VUELTA DE LOS CUARTOS DE FINAL

De igual forma y no menos importante, la Comisión de Árbitros dio a conocer le resto de designaciones para los otros tres encuentros a disputarse el fin de semana, mismos que también definirán a los semifinalistas del Clausura 2026.

CHIVAS VS TIGRES

  • Árbitro central: Marco Antonio Ortiz Nava

  • Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales

  • Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala

  • Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina

  • VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

  • AVAR: Oscar Macías Romo

CRUZ AZUL VS ATLAS

  • Árbitro central: Katia Itzel García Mendoza

  • Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

  • Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejon

  • Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade

  • VAR: Guillermo Pacheco Larios

  • AVAR: Michel Caballero Galicia

PACHUCA VS TOLUCA

  • Árbitro central: Adonai Escobedo González

  • Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

  • Asistente 2: Jair De Jesús Sosa García

  • Cuarto Árbitro: Oscar Mejía García

  • VAR: Salvador Pérez Villalobos

  • AVAR: Jesús Aarón Gómez Ruíz

'Gato' Ortíz en su juego de Copa Oro | MEXSPORT
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