¡Arbitraje mundialista! César Ramos pitará el Pumas vs América
El arbitraje en la Ida de los Cuartos de Final entre América y Pumas fue los más polémico en el arranque de la Liguilla, pues inclusive se manejo la posibilidad de que las Águilas perdieran el partido de la mesa. Hoy, la Comisión de Árbitros dio a conocer de manera oficial las designaciones para la Vuelta en Ciudad Universitaria.
CÉSAR RAMOS PARA EL PUMAS VS AMÉRICA
El Clásico Capitalino tendrá como arbitraje de nivel mundialista, pues César Arturo Ramos Palazuelos fue designado como árbitro central para la Vuelta del Pumas vs América a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a disputarse el próximo domingo.
En credenciales, César Ramos es el mejor silbante que tiene el futbol mexicano, por lo que tras la polémica en el duelo de Ida, la FMF manda a lo mejor que tiene para este duelo de alto impacto. Además, Ramos Palazuelos también estará acompañado de lo abanderados y VAR que impartirán justicia en la próxima Copa del Mundo.
Importante señalar que César Arturo Ramos Palazuelos también fue árbitro central del Pumas vs América de la Jornada 12 del Clausura 2026, es decir, este mismo torneo. Dicho partido, terminó con victoria a favor de Pumas por un penal señalado al minuto 90.
Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos
Asistente 1: Alberto Morín Méndez
Asistente 2: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
VAR: Erick Yair Miranda Galindo
AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
DESIGNACIONES PARA LA VUELTA DE LOS CUARTOS DE FINAL
De igual forma y no menos importante, la Comisión de Árbitros dio a conocer le resto de designaciones para los otros tres encuentros a disputarse el fin de semana, mismos que también definirán a los semifinalistas del Clausura 2026.
CHIVAS VS TIGRES
Árbitro central: Marco Antonio Ortiz Nava
Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales
Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala
Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina
VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
AVAR: Oscar Macías Romo
CRUZ AZUL VS ATLAS
Árbitro central: Katia Itzel García Mendoza
Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejon
Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade
VAR: Guillermo Pacheco Larios
AVAR: Michel Caballero Galicia
PACHUCA VS TOLUCA
Árbitro central: Adonai Escobedo González
Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
Asistente 2: Jair De Jesús Sosa García
Cuarto Árbitro: Oscar Mejía García
VAR: Salvador Pérez Villalobos
AVAR: Jesús Aarón Gómez Ruíz