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Futbol

Santiago Baños rompe el silencio sobre Israel Reyes y la Roma: "No sé de dónde sacan eso"

Baños asegura que Reyes no se irá del América | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 13:23 - 05 mayo 2026
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El directivo del América asegura que el defensa mexicano no saldrá de las Águilas, no al menos próximamente

La posible salida de Israel Reyes rumbo al futbol europeo ha generado gran revuelo en los últimos días, luego de que surgieran versiones que lo colocan en la órbita de la Roma. Incluso, algunos reportes señalaban que el defensor mexicano ya se había despedido de sus compañeros en el Club América.

Sin embargo, la directiva azulcrema ha salido a aclarar la situación. Santiago Baños, presidente deportivo del América, fue contundente al desmentir cualquier tipo de negociación, asegurando que no existe ninguna oferta formal por el jugador.

Israel Reyes, con Selección Mexicana, ante Portugal | IMAGO7

Santiago Baños desmiente rumores sobre Israel Reyes

En entrevista con el programa Quinto Partido, Santiago Baños negó rotundamente los rumores que vinculaban a Israel Reyes con el conjunto italiano. El directivo reconoció que le gustaría que el interés fuera real, pero dejó claro que no hay nada concreto hasta el momento.

No, ojalá y sí, pero no; la verdad es que no sé de dónde sacan eso
Santiago Baños en América | IMAGO7

El dirigente fue más allá al asegurar que en el Club América no ha existido ninguna propuesta, ni del extranjero ni del futbol mexicano, por el defensor. “Hasta el día de hoy, en este club no ha habido una sola propuesta por Israel Reyes, ni del medio local ni del extranjero”, sentenció.

Israel Reyes se enfoca en Selección y su futuro

Más allá de los rumores, Israel Reyes mantiene su enfoque en lo deportivo, especialmente en su participación con la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, lo que también le impedirá disputar la Liguilla con América.

El defensor tuvo una participación destacada durante la fase regular, al disputar 15 de los 17 partidos posibles, acumulando 1,350 minutos en el terreno de juego y aportando una asistencia. Su rendimiento lo mantiene como un jugador atractivo para el mercado internacional, por lo que no se descarta que en el futuro pueda surgir una oferta real desde Europa.

Israel Reyes, jugador del América | MEXSPORT

Por ahora, el América y su directiva son claros: no existe ningún acercamiento formal por Israel Reyes, y el jugador continúa enfocado en su crecimiento y en consolidarse como pieza clave tanto en su club como en la Selección Mexicana.

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