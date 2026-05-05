¿De regreso a prisión? Analizan si Alberto ‘El Patrón’ violó medidas cautelares en función de lucha libre
La reciente reaparición de Alberto ‘El Patrón’ en el cuadrilátero, así como su burla sobre el caso de violencia intrafamiliar que enfrenta en San Luis Potosí, no solo le ha generado críticas, sino que también podría llevarlo de regreso a prisión.
RÉCORD pudo saber que se analiza si el luchador violó alguna de las medidas cautelares que le impuso un juez para obtener su libertad el pasado 11 de abril.
Polémica frase desata indignación
El 1 de mayo, en la Arena José Sulaimán de Monterrey, el exluchador de WWE encabezó una función homenaje a su padre, Dos Caras.
Previo a la lucha estelar —donde hizo equipo con L.A. Park contra Dr. Wagner Jr. y Cibernético—, se generó el momento polémico.
“Alberto, yo pienso que es mujer, pégale”, dijo L.A. Park en referencia a Dr. Wagner Jr., provocando risas de Alberto, quien previamente lanzó comentarios despectivos hacia las mujeres.
“Alberto, yo pienso que es mujer, pégale”— El Planchitas🇲🇽 (@elplanchitas) May 2, 2026
Ese fue el comentario que se aventó L.A. Park en una reciente función en la que compartió ring con Alberto ‘N’, el luchador que sigue bajo proceso en San Luis Potosí por el presunto delito de violencia familiar reiterada@record_mexico pic.twitter.com/dybnb18iLV
Reacciones divididas
El hecho generó opiniones encontradas:
Algunos defendieron la situación como parte del espectáculo de la lucha libre
Otros criticaron que el luchador se burlara de un caso legal en curso
Analizan posible violación de medidas cautelares
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, los abogados de la parte acusadora —la expareja del luchador, Mary Carmen Rodríguez— revisan si esta conducta representa una violación a las condiciones impuestas por el juez.
Entre las medidas cautelares destacan:
Prohibición de acercarse a la víctima
Asistencia a terapias de rehabilitación
Evaluaciones periódicas para evitar reincidencia
Condiciones para obtener su libertad
Para lograr su libertad condicional, Alberto ‘El Patrón’:
Aceptó su responsabilidad en los hechos
Mostró arrepentimiento
Habría pagado un millón de pesos como reparación del daño
Proceso sigue abierto
El proceso judicial aún no concluye, por lo que existe la posibilidad de que el luchador vuelva a prisión si un juez determina que incumplió las medidas cautelares con su comportamiento en la función del 1 de mayo.