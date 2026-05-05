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Lucha

¿De regreso a prisión? Analizan si Alberto ‘El Patrón’ violó medidas cautelares en función de lucha libre

Alberto 'El Patrón' podría volver a prisión si violó alguna medida cautelar/RRSS
El Planchitas
El Planchitas 13:49 - 05 mayo 2026
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El luchador fue puesto en libertad condicional el pasado 11 de abril, sin embargo, su caso no está cerrado

La reciente reaparición de Alberto ‘El Patrón’ en el cuadrilátero, así como su burla sobre el caso de violencia intrafamiliar que enfrenta en San Luis Potosí, no solo le ha generado críticas, sino que también podría llevarlo de regreso a prisión.


RÉCORD pudo saber que se analiza si el luchador violó alguna de las medidas cautelares que le impuso un juez para obtener su libertad el pasado 11 de abril.

Alberto 'El Patrón' nuevamente está metido en la polémica/IMAGO7

Polémica frase desata indignación

El 1 de mayo, en la Arena José Sulaimán de Monterrey, el exluchador de WWE encabezó una función homenaje a su padre, Dos Caras.


Previo a la lucha estelar —donde hizo equipo con L.A. Park contra Dr. Wagner Jr. y Cibernético—, se generó el momento polémico.


Alberto, yo pienso que es mujer, pégale”, dijo L.A. Park en referencia a Dr. Wagner Jr., provocando risas de Alberto, quien previamente lanzó comentarios despectivos hacia las mujeres.

Reacciones divididas

El hecho generó opiniones encontradas:

  • Algunos defendieron la situación como parte del espectáculo de la lucha libre

  • Otros criticaron que el luchador se burlara de un caso legal en curso

Analizan posible violación de medidas cautelares

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, los abogados de la parte acusadora —la expareja del luchador, Mary Carmen Rodríguez— revisan si esta conducta representa una violación a las condiciones impuestas por el juez.


Entre las medidas cautelares destacan:

  • Prohibición de acercarse a la víctima

  • Asistencia a terapias de rehabilitación

  • Evaluaciones periódicas para evitar reincidencia

El Patrón pasó varios días en prisión preventiva y el pasado 11 de abril obtuvo su libertad condicional/Facebook: Somos San Luis Potosí

Condiciones para obtener su libertad

Para lograr su libertad condicional, Alberto ‘El Patrón’:

  • Aceptó su responsabilidad en los hechos

  • Mostró arrepentimiento

  • Habría pagado un millón de pesos como reparación del daño

Proceso sigue abierto

El proceso judicial aún no concluye, por lo que existe la posibilidad de que el luchador vuelva a prisión si un juez determina que incumplió las medidas cautelares con su comportamiento en la función del 1 de mayo.

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