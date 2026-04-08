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Pati Chapoy se disculpa por Alberto N 'El Patrón' en La Granja VIP tras escándalo por violencia

Pati Chapoy ofrece disculpa pública por la participación de Alberto N en La Granja VIP. / @chapoypati-La Granja VIP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:41 - 08 abril 2026
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La conductora rompió el silencio luego de que el caso del luchador encendiera la polémica en redes y televisión

La conductora Pati Chapoy ofreció una disculpa pública tras la controversia generada por la participación del luchador Alberto N 'El Patrón' en el reality La Granja VIP.

Pati Chapoy ofreció una disculpa pública tras la polémica por la participación de Alberto N en un reality show. / @chapoypati

El caso tomó relevancia luego de que el deportista fuera detenido por una denuncia de presunta violencia familiar, lo que reavivó cuestionamientos sobre su inclusión en el programa.

Alberto 'N' fue detenido

¿Por qué Pati Chapoy pidió disculpas?

Durante una emisión del programa Ventaneando, la periodista reaccionó al escándalo y expresó su postura ante la polémica.

Chapoy ofreció una disculpa pública en nombre de la televisora por haber incluido a Alberto N 'El Patrón' en el reality, reconociendo la incomodidad que generó el caso.

“Una disculpa de parte de Televisión Azteca… qué pena”, expresó durante la transmisión.

La conductora también dejó claro que el mensaje era institucional y no directamente de la persona responsable de la contratación.

La conductora reaccionó en vivo ante la controversia que rodea al luchador. / @ventaneandouno

¿Qué pasó con Alberto N 'El Patrón'?

El luchador, conocido como “El Patrón”, fue detenido en San Luis Potosí tras una llamada de auxilio realizada por su esposa, quien lo señaló por presunta agresión física y verbal.

De acuerdo con los reportes, elementos de seguridad acudieron al lugar luego del reporte al 911, lo que derivó en su detención y puesta a disposición de autoridades correspondientes.

El caso sigue bajo investigación, mientras surgen más detalles sobre el contexto de la denuncia.

Alberto N fue detenido por presunta agresión en contra de su pareja./ X
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