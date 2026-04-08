Alberto “N” será trasladado al penal de La Pila este miércoles; audiencia inicial se definiría en próximas horas

Alberto “N”, exluchador de la WWE, será trasladado al Penal de La Pila este miércoles para iniciar con su primera audiencia, tras los supuestos hechos de violencia en contra de su pareja sentimental.

Traslado al Penal de La Pila y audiencia inicial en puerta

De acuerdo con la información disponible, la detención del exgladiador se realizó el pasado lunes, tras la intervención de elementos de seguridad que atendieron el reporte. Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento del caso.

Se prevé que su audiencia inicial pueda llevarse a cabo este mismo miércoles entre la tarde y noche, o bien, posponerse hasta el jueves a primera hora, dependiendo del horario en que se concrete su traslado al centro penitenciario, el cual estaría ocurriendo antes de las 16:00 horas.

Alberto N en una función de lucha libre | Imago7

Denuncia ratificada, pero con inconsistencias en el caso

Aunque la denuncia en su contra ya fue ratificada por la presunta víctima, también han surgido algunas inconsistencias en su declaración, las mismas que deberán ser valoradas por la autoridad durante el proceso legal.

Información de Karen Peña.