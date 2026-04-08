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Futbol

¡Crisis en Coapa! América registra su peor ofensiva de los últimos 18 años

José Zúñiga no ha sido factor para América | MEXSPORT
José Zúñiga no ha sido factor para América | MEXSPORT
Daniel Estrada Navarrete 17:00 - 08 abril 2026
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Las Águilas suman tan sólo 14 goles en 13 partidos disputados en la Liga MX

América en Liga MX vive uno de sus peores momentos en los las últimas dos décadas. Más allá de la posición en la Tabla General, los dirigidos por André Jardine tienen severos problemas en ataque. A falta de cuatro partidos por disputarse, las Águilas solo han anotado 14 goles en este Clausura 2026. Esta cifra en dicha cantidad de encuentros es la más baja para el conjunto de Coapa en los últimos 18 años.

En los últimos años, América ha sido la mejor ofensiva en múltiples torneos de Liga MX. Sin embargo, la baja de juego de José Raúl Zúñiga, las ausencias de Henry Martín, la lesión que terminó con la temporada de Víctor Dávila y la nula creatividad ofensiva, han provocado que estas Águilas sean las peores en cuanto a goles anotados en los últimos 18 años, únicamente en el futbol mexicano.

André Jardine, entrenador del América, en el TSM Corona, previo al partido ante Santos Laguna del Clausura 2026 | MEXSPORT

Tras 13 Jornadas, los dirigidos por André Jardine solo registran 14 goles anotados. Esta cifra es la más baja que el conjunto de Coapa presenta desde 2008. En el Clausura de aquel año, el conjunto azulcrema únicamente registraba nueve tantos a favor tras 13 partidos jugados en el torneo mexicano.

En dicho Clausura 2008, las Águilas terminaron como la segunda peor ofensiva del torneo, pues finalizaron con 12 goles anotados (Morelia terminó con 11). Asimismo, acabaron la temporada regular en el último lugar de la Tabla General, pues apenas sumaron 11 puntos. Cabe destacar que además de que fueron sotaneros y no llegaron a Liguilla, ese semestre tuvieron tres directores técnico: Daniel Brailovsky, Rubén Omar Romano y Juan Antonio Luna.

América terminó con sólo 12 goles en el Clausura 2008 | MEXSPORT

Desde aquel torneo, los de Coapa no habían tenido un número tan bajo de goles luego de 13 Jornadas. La menor cifra de anotaciones por parte de América tras 13 partidos jugados en temporada regular, posterior al 2008, era de 15 dianas, algo que se repitió en tres torneos: Clausura 2017, Clausura 2015 y Apertura 2010.

De esos tres torneos mencionados, en el Apertura 2010 sí clasificaron a Liguilla y llegaron hasta las Semifinales, instancia en la que fueron eliminados por Santos. En el Clausura 2015 también jugaron Fase Final, pero se quedaron en Cuartos de Final tras caer ante Pachuca. Pero en el Clausura 2017, con Ricardo La Volpe en el banquillo, el bajo registro ofensivo del equipo dejó a las Águilas sin jugar la Liguilla.

Las cifras actuales contrastan notablemente con lo que ha sido América en este mismo periodo, el cual representa 37 torneos. En este lapso de certámenes, las Águilas habían superado la barrera de los 25 goles tras 13 Jornadas en 10 ocasiones; incluso, en dos de ellos logró llegar hasta los 30 tantos en 13 encuentros de Liga MX.

América previo a un compromiso de la temporada | IMAGO7
América previo a un compromiso de la temporada | IMAGO7

AMÉRICA Y SUS NÚMEROS OFENSIVOS EN EL CLAUSURA 2026

Tras 13 Jornadas, América apenas suma 14 goles anotados. Esos tantos se reparten entre nueve anotadores. El máximo goleador del equipo en este Clausura 2026 es Brian Rodríguez, quien suma tres tantos. Seguido de él están tres futbolistas con dos goles y cinco jugadores más con apenas un gol.

Los que suman dos goles en este semestre de futbol mexicano son Raphael Veiga, Víctor Dávila y Alejandro Zendejas. Empatados con apenas un tanto se encuentran José Raúl Zúñiga, Patricio Salas, Alexis Gutierrez, Isaías Violante y Vinicius Lima.

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